Geflügelzüchter beklagen Verluste durch Stallpflicht

Hans-Ulrich Peters hat die Küken schon bestellt. Ab Ende Mai sollen wieder rund 1000 Dithmarsche Gänse über seinen Hof in Löhme (Barnim) laufen - bis zur Weihnachtszeit werden sie gemästet. "Ich hoffe, dann ist die Vogelgrippe endlich vorbei", sagt der Landwirt. Der vergangene Dezember bescherte dem Geflügelhalter bereits Verluste: "Das Leben im Stall bedeutet für Gänse großen Stress, sie verlieren Gewicht." Da die Schlachttiere jeweils 500 Gramm leichter waren, summierten sich die Einbußen auf insgesamt 6000 Euro. "Und es gab weitere Verluste, weil sich manche Tiere totgetreten haben." Aufgeben will der Bauer freilich nicht.

Peters bildet mittlerweile eine Ausnahme im Land: Gänsezüchter sind angesichts der europäischen Konkurrenz in der Mark kaum noch zu finden. Auf wenige Tausend Tiere schätzen Experten den aktuellen Bestand, in offiziellen Statistiken wurden die weißgefiederten Vögel zuletzt gar nicht mehr aufgeführt. Aber auch kleinere Bestände von Hühnern und Enten gehen zurück, während immer mehr große Mastbetriebe entstehen.

Der Bauernbund Brandenburg befürchtet daher durch die vom Land angeordnete flächendeckende Stallpflicht immense Schäden. "Die artgerechte Geflügelhaltung wird im Wettbewerb massiv benachteiligt", sagt Verbandspräsident Marco Hintze. Gleichzeitig würden auch Hobbyzüchter gezwungen, ihre Tiere einzusperren. "Wenn das so weitergeht, wird es in den Dörfern bald keine Hühner oder Gänse mehr geben."

Der Landwirt aus Groß Kreutz (Potsdam-Mittelmark) spricht von einer "bürokratischen Prinzipienreiterei". Es habe nachweislich keine Kontamination des Nutzgeflügels durch Wildvögel gegeben, sondern nur durch das Futter oder die Mitarbeiter selbst, argumentiert er. Zudem seien sämtliche Wildvögel inzwischen mit dem H5N8-Virus in Berührung gekommen. Nach seiner Auffassung ist es ausreichend, große Stallanlagen durch verschärfte Hygiene zu schützen.

Die Sicherheitsmaßnahmen greifen problemlos, bestätigt Nicky Schulz, Landwirt in Neumädewitz (Märkisch-Oderland), der in seinen Ställen mehr als 100000 Hähnchen und Enten mästet. "Ich muss deutlich mehr Aufwand betreiben", sagt er. Die Streu wird gegen Einträge von außen geschützt, Gummistiefel und Räder der Fahrzeuge müssten ständig desinfiziert werden. "Für uns ist es egal, ob die Hühner von Oma Meier drinnen oder draußen sind."

Wie hoch die Verluste für Brandenburger Landwirte ausfallen, kann der Verband der Geflügelwirtschaft noch nicht beziffern. "Vor allem Produzenten von Freiland-Eiern drohen Existenzprobleme", sagt die Landesgeschäftsführerin Katharina Standke. Diese müssten noch Kredite für Ställe abzahlen, gleichzeitig sinken die Umsätze derzeit rapide - bis zu vier Cent weniger zahle der Handel für Eier aus Bodenhaltung. Einen Hoffnungsschimmer erkennt sie dennoch: "Die großen Handelsketten wollen uns mit den Preisen entgegenkommen, derzeit werden Verhandlungen geführt", sagt sie.

Die finanziellen Belastungen erkennt auch das Verbraucherschutzministerium. Allerdings verweist Landestierarzt Stephan Nickisch auf die nach wie vor grassierende Vogelgrippe. "So ein Seuchengeschehen hatten wir noch nie", sagt er. "Es musste auch noch nie so viel Geflügel gekeult werden." 155000 Puten und Enten wurden bisher in Brandenburg getötet, elf Zuchtbetriebe waren betroffen. Insgesamt wurde das Virus knapp 30 Mal nachgewiesen. "Wir können die Stallpflicht nicht aufheben, weil das Risiko von neuen Ausbrüchen viel zu groß wäre", meint Nickisch. Bis in den Februar hinein sei ein stetiger Anstieg der Vogelgrippe-Fälle registriert worden.