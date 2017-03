Vergesslich, aber ehrlich

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1558528/

Die Stunde der Schnäppchenjäger schlägt in Schwedt 2017 spätestens am 5. April um 16 Uhr. Dann heißt es wieder: "Zum ersten, zum zweiten und zum dritten!" Im Feuerwehrdepot in der Heinersdorfer Straße 6 in Schwedt kommen dann Fundsachen unter den Hammer. Bernd Fetchenheuer ist der Auktionator. Seit mehr als anderthalb Jahrzehnten schwingt er für die Stadt den Auktionshammer. Normalerweise kümmert er sich im Rathaus ums Gewerbe dieser Stadt. Bei einem Blick in den Keller des neuen Rathauses mit der MOZ stellte er dieser Tage fest: Er ist gut gefüllt. Im Vorjahr wurden hier gut 50 gefundene Räder eingelagert. Mehrere sind 2017 schon dazu gekommen. Die Versteigerung der preiswerten Fundfahrräder ist alljährlich ein Höhepunkt der Fundsachen-Auktion. Sie gehen je nach Zustand für zehn bis 100 Euro weg.

Im Rathaus wurden im Vorjahr gut 50 Fahrräder, fast 60 Dokumente, 30 Geldbörsen, 19 Mobiltelefone, neun Regenschirme, fast 80 Kleidungsstücke, fast 70 Mützen und 30 Schirme, Schlüssel, Brillen, Plüschtiere, Tiere und andere Dinge abgegeben. Nicht einmal jedes dritte Fundstück wurde abgeholt. Kuriosestes Fundstück: eine Schatzbox vom Geocaching. Sie wurde abgeholt, weil Sabine Jahn den Eigentümer ausfindig machen konnte.

Sechs Monate nach der Anzeige des Fundes bei der zuständigen Behörde erwirbt der Finder das Eigentum an der Sache. Es sei denn, vorher meldet sich der Eigentümer. Dann kann der Finder Finderlohn verlangen. Ist ein neues Fahrrad zum Beispiel 500 Euro wert, dann stünden ihm auf Verlangen fünf Prozent dieser Summe, also 25 Euro, zu. Bei Tieren ist der Finderlohn vom Gesetzgeber auf drei Prozent des Wertes festgesetzt. Hat der Fund nur für den Empfangsberechtigten einen Wert, so ist der Finderlohn nach billigem Ermessen festzulegen. Im Fundbüro ist ab einem bestimmten Wert auch noch eine Gebühr fällig. Oft aber auch nicht.

Fundtiere werden von der Stadt übrigens im Tierheim untergebracht.

Aktuelle Fundsachen registriert das Fundbüro im Internet. Dort vermerkt sind derzeit unter anderem: Autoschlüssel. Fundort: Kurve Kunow. Schlüsselbund mit neun Schlüsseln, Flaschenöffner und blauem Band. Fundort: Nähe Netto am Marchlewskiring. Mehrere Fahrräder. Fundorte: Nähe Oder-Center, Bahnhofstraße, Uckermärkische Bühnen, Wöhlerstraße, Heinering, Feldsteinweg. Brillen. Fundort: Kaufland.

Häufig bringen Geschäftsleute, Händler, Bus- und Taxifahrer, Mitarbeiter von Fitnessklubs und viele andere aufmerksame und ehrliche Bürger Fundstücke ins städtische Fundbüro zu Sabine Jahn. Sie leitet seit mehr als zweieinhalb Jahrzehnten das Fundbüro der Stadt. Die Lager des Fundbüros sind gut gefüllte Schatzkammern. Warum aber werden so wenig Fundstücke von den Besitzern im Fundbüro abgeholt? Sabine Jahn kann da nur vermuten: "Vielleicht wissen viele einfach nicht, dass es uns gibt und wo wir sitzen."

Fundbüro der Stadt Schwedt: Rathaus, Dr.-Theodor-Neubauer Straße 5, Zimmer 318. Telefon: 03332446635. Internet: www.schwedt.eu/fundsachen