"Bloß nicht stillsitzen und innehalten"

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1558529/

Seine 83 Jahre merkt man Siegfried Ernst nicht an. "Bloß nicht stillsitzen, bloß nicht geistig innehalten", lautet sein Motto - erst recht seit er vor einigen Jahren einen Herzschrittmacher bekam. Sein Arzt habe damals geraten: "Sie müssen Ihr Leben weiterführen. Autofahren, Wandern, Gartenarbeit, ins Theater gehen." Daran hält sich Siegfried Ernst.

Und seinen Arzt, Oliver Gunkel, Chefarzt am Klinikum, hat er damals gleich eingeladen, einen Vortrag über Herzrhythmusstörungen im Rahmen der deutsch-polnischen Seniorenakademie zu halten. "Das ist unheimlich gut angekommen, weil es sehr viele Menschen interessiert", erinnert sich Siegfried Ernst, der im Jahre 2000 an der Gründung der Seniorenakademie beteiligt war. Unter ihrem Dach finden regelmäßig Vorträge und Gespräche in der Europa-Universität Viadrina und dem Collegium Polonicum in Slubice statt. Bis heute versteht sich die Seniorenakademie als Brücke der Verständigung zwischen Deutschen und Polen.

In der Seniorenarbeit engagiert sich Siegfried Ernst bereits seit 1994. Damals gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der Seniorengruppe der IG Metall. 1995 wurde er in den Seniorenbeirat der Stadt delegiert, der die Interessen der älteren Frankfurter in der Öffentlichkeit und gegenüber von Politik und Verwaltung vertritt. Zunächst war er Schriftführer, dann musste er ein Jahr pausieren - seine Frau war an Krebs erkrankt, Siegfried Ernst pflegte sie bis zu ihrem Tod. Als er 1998 in den Seniorenbeirat zurückkehrte, wurde er zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, elf Jahre später rückte er an die Spitze des Gremiums auf. Den Vorsitz gab er vor einem Jahr an Frank Mende ab. "Ich habe mir gesagt, dass es mit 82 Jahren Zeit ist, für einen Jüngeren Platz zu machen", erklärt Siegfried Ernst, der seitdem wieder stellvertretender Vorsitzende ist, denn missen will er sein Ehrenamt nicht. "Die Arbeit im Seniorenbeirat ist sehr vielgestaltig und fördert die geistige Beweglichkeit", sagt er. Dazu gehören monatliche Treffen, die jährliche Beratung mit dem Oberbürgermeister, Besichtigungen in den Seniorenheimen der Stadt sowie die Organisation der Veranstaltungen zur Seniorenwoche, die alljährlich im Juni stattfindet. Zudem werden alljährlich Informationsveranstaltungen für die Beiratsmitglieder zu aktuellen Themen durchgeführt, zuletzt stand die Fortschreibung der Pflegegesetze und die Neuregelungen, die seit 2017 gelten, im Mittelpunkt.

Ein Thema, das die Arbeit des Beirats über die Jahre geprägt hat, ist die Forderung nach altersgerechtem Wohnraum. So engagierten sich Siegfried Ernst und seine Mitstreiter unter anderem dafür, dass das Hochhaus im Winzerring 13 von der Abrissliste genommen und altersgerecht saniert wurde. "Wenn man so etwas erreicht, ist das ein besonderer Moment der Freude", sagt Siegfried Ernst. Aber auch Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, der Erhalt guter und erreichbarer Einkaufsmöglichkeiten, eine zufriedenstellende medizinische Versorgung und der Ausbau von Pflegeplätzen seien Themen, die nichts von ihrer Aktualität verloren haben.

Privat ist der 83-jährige Diplom-Ingenieur, der 1960 aus Dresden, wo er Maschinenbau studiert hatte, nach Frankfurt kam, um im Halbleiterwerk zu arbeiten, mit seiner Lebensgefährtin glücklich. Das gemeinsame Hobby des Paares ist die Arbeit im Garten. Ansonsten halten ihn die Kinder, Enkel und Urenkel auf Trab. "Im Februar bin ich zum vierten Mal Urgroßvater geworden", sagt Siegfried Ernst und lächelt zufrieden.