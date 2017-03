Wenn Laternen Autos behindern

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Einen Schildbürgerstreich vermuten mehrere MOZ-Leser beim Blick auf die Bauarbeiten am Gehweg in der Rathenaustraße. Die Stadt lässt dort den Streifen entlang der Fahrbahn instand setzen und pflastern. Auf diesem Streifen wird nach Abschluss der Arbeiten das Parken wieder erlaubt. Während aber die Straßenbäume dort von der Pflasterung ausgenommen werden, stehen in mehreren Teilflächen die Straßenlaternen mitten in den gepflasterten Bereichen. Mehrere Anwohner wandten sich deshalb mit der Frage an die Stadtboten-Redaktion, ob die Laternen wirklich in den Parktaschen stehen bleiben, was eine Unfallgefahr darstelle, und wer dafür verantwortlich sei.