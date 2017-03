Turnerinnen ermitteln ihre Vereinsmeister

artikel-ansicht/dg/0/

Abteilungsleiter Frank Wokittel wird den Wettkampf eröffnen. Für die Stahl-Turnerinnen der Kinderklassen ist es die erste Chance in diesem Jahr, ihre Leistungen zu präsentieren. Insgesamt gehen 33 Kinder in den Leistungsklassen P1, P4, P5 und LK 4 an den Start. Für die jüngsten Turnerinnen der Pflichtstufe 1 ist es der überhaupt erste Wettkampf und die Aufregung ist groß. Für die anderen Mädchen ist er eine gute Vorbereitung auf den "Turnen macht Spaß-Wettkampf" in Erkner am 25. März und vor allem auf die Bezirksmeisterschaften in Forst am 7. Mai.

Die Jugendklassen gehen nicht in den Wettkampf, da die Mädchen als Kampfrichterinnen gebraucht werden. Sie zeigen jedoch am Ende des Wettkampfes ein Schauturnen.

Die Vereinsmeisterschaften beginnen um 9 Uhr mit einer Erwärmung und dem Einmarsch, um 9.30 Uhr starten die Wettkämpfe an den Geräten. Die Siegerehrung steht ab 13 Uhr an.