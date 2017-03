Mit Herz und Seele

artikel-ansicht/dg/0/

Neubrück (MOZ) Am Freitag wurden Mitgliedern der Feuerwehr der Gemeinde Rietz-Neuendorf feierlich Treuemedaillen überreicht. Insgesamt sieben Männer und eine Frau wurden für 40, 50 oder 60 Jahre Dienstzugehörigkeit geehrt.

"Wenn die Sirene geht ist das Haus leer", sagte Dieter Wendt und lächelte mild. Seit 1956 ist er in der Feuerwehr aktiv. Und nicht nur er: Seine Frau ist seit 1969 dabei sowie seine beiden Kinder. Noch heute unterstützt er mit seinen 77 Jahren die Feuerwehr wo er nur kann: bei Aufräumarbeiten, Veranstaltungen, der Fahrzeugpflege. Am Freitag wurde er für seine 60-jährige Dienstzugehörigkeit geehrt - und mit ihm sechs weitere Männer und eine Frau, die je nach dem 40, 50 oder bereits 60 Jahre der Feuerwehr die Treue halten. Fünf weiteren Mitgliedern steht ebenfalls eine Ehrung zu, sie waren jedoch aus gesundheitlichen oder familiären Gründen nicht zu den Feierlichkeiten in Neubrück gekommen.

Verliehen wurden die Urkunden und Medaillen im Auftrag des Brandenburgischen Ministeriums des Innern und für Kommunales von Kreisbrandmeister Klaus-Peter Schulz. "Habe ich gerne gemacht", erwiderte Siegfried Jesorka auf den Dank bei der Urkundenübergabe.

Worte des Dankes richteten auch Gemeindewehrführer Frank Nagel und Bürgermeister Olaf Klempert an die Gäste: "Wie viel Zeit, wie viel Kraft ihr investiert habt", betonte Klempert.

Für ihre 40-jährige Dienstzugehörigkeit wurden ausgezeichnet: Ralf Thiemann (Alt Golm), Helmut Schwadke (Buckow), Wolfgang Neugebauer (Görzig), Wolfgang Neumann (Görzig), Waltraud Miethe (Groß Rietz) und Manfred Schulz (Sauen).Für 50 Jahre: Siegfried Koschmieder (Alt Golm), Reinhard Tunkel (Behrensdorf)und Lothar Kaser (Görzig). Bereits 60 Jahre sind es bei: Siegfried Jesorka (Alt Golm), Manfred Griebel (Herzberg), Dieter Wendt (Neubrück) und Hans Kohle (Wilmersdorf).