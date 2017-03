Bauarbeiten am Kreisel B 168 in Müncheberg

artikel-ansicht/dg/0/

Müncheberg (MOZ) Ab kommenden Montag bis voraussichtlich Ende März werden noch Restarbeiten an Bereichen ausgeführt, die im vergangenen Jahr beim Ausbau der Bundesstraße 168 in der Ortslage Müncheberg nicht vollständig fertig geworden waren. Wie der Landesbetrieb Straßenwesen ankündigte, ist der "Kreisverkehrsplatz" Karl-Marx-/Eberswalder/Ernst-Thälmann-Straße/Münchehofer Weg betroffen. Er wird nicht komplett gesperrt, es ist aber mit Verzögerungen zu rechnen, weil der Verkehr aus allen vier Richtungen mittels Lichtsignalanlage geführt werde. In der Karl-Marx-Straße würden überdies Restleistungen in Nebenbereichen erbracht. Diese hätten mit Tagesbaustellensicherung nur geringe Auswirkungen auf den Straßenverkehr, hieß es.