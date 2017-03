Leckerbissen für Fischotter

artikel-ansicht/dg/0/

Steinhöfel (MOZ) Mitglieder des Anglervereins Steinhöfel kümmern sich seit Jahren um den Hänschen-See am Schlosspark und den Demnitzer Teich am Ortsausgang. Bei regelmäßigen Arbeitseinsätzen entfernen die Petrijünger Wildwuchs und umgestürzte Bäume, die vom Biber angenagt wurden.

Der idyllisch gelegene Hänschen-See an der Grenze zum Steinhöfler Schlosspark ist ein Geheimtipp für Naturliebhaber. Das 2,3 Hektar große Gewässer wird von Einheimischen auch liebevoll Ruthsee genannt. Woher diese Bezeichnung stammt, kann Lothar Bartsch (66), Vorsitzender des Steinhöfler Anglervereins, der den See gepachtet hat, nur vermuten. "Es hat etwas mit dem ehemaligen Schlossbesitzer Valentin von Massow, der 1790 das Areal erwarb, zu tun", erklärt Bartsch. Adelsherr von Massow war Regimentskamerad des preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm, der ihn wegen seines Kunstverstands schätzte.

1854 starb Valentin von Massow nach kurzer Krankheit. Sein Grab befindet sich heute noch neben der Dorfkirche von Steinhöfel. Das kleine Gewässer, das durch den Heinersdorfer See und verschiedene Fließe gespeist wird, hat alle Umbrüche in der Geschichte überdauert und ist Heimstatt für die selten gewordene Teichmuschel, die eine enorme Filterleistung hat und zur guten Wasserqualität beiträgt. Hunderte davon soll es im Ruthsee geben. Manche sogar in stattlicher Handgröße.

Auf ihren Kontrollgängen halten Lothar Bartsch und Vereins-Schatzmeister Horst Hanne (67) meist Ausschau nach den Muscheln, die für Fischotter wahre Leckerbissen sind. "Im Wasser kann man sie nur selten entdecken, aber am Ufer liegen oft Schalen herum", erläutert Bartsch.

Vor zwei Jahren wurde der damals verlandete See von Grund auf mit Fördermitteln der EU saniert. Die noch vorhandenen Fische wie Plötzen, Barsche und Rotfedern wurden per Hand von den Angelfreunden in ein Vorhaltebecken umgesiedelt und Hunderte Muscheln in Zehn-Liter-Eimern eingesammelt. "Wir standen bis zur Hüfte im Schlamm", erinnert sich Hanne. Die aufwendige Arbeit hat sich gelohnt. Durch natürliche Zuläufe füllte sich das Gewässer nach gut einem Jahr wieder auf den normalen Wasserstand. Die Natur holte sich ihr Refugium zurück, so dass heute nichts mehr von den Arbeiten zu sehen ist.

Im Gegenteil: Das Ufer ist schon wieder dicht mit Wildwuchs bedeckt. Erst Ende Februar entfernten die Angler bei einem Arbeitseinsatz Gestrüpp und umgefallene Bäume.

Demnächst wollen die Angler auch noch neuen Fischbesatz über die Mitgliedsbeiträge finanzieren. Karpfen, Schleie, Barsche und Plötzen sollen eingesetzt werden, damit sie bald wieder ihr Hobby am Hänschen-See, an dem bis dato Angeln verboten ist, ausüben können.

Auch um den kleineren, knapp zwei Hektar messenden Demnitzer Teich am Ortsausgang kümmert sich der Anglerverein. Zahlreiche Bänke laden dort zum Verweilen ein. "Das ist ein gutes Angelrevier", sagt Horst Hanne, der sich schon auf die am 1. April beginnende Raubfisch-Saison freut.