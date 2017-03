Ein musikalischer Ausdruck der Reformation

artikel-ansicht/dg/0/

Das Werk, bestehend aus einer Aria und 30 Variationen, gilt als Höhepunkt der barocken Variationskunst. Bach komponierte diese, wie er sie selbst bezeichnete, "Clavierübungen" für den Grafen Hermann Carl von Keyserlingk in Dresden, der an Schlafproblemen litt. Dessen Hauscembalist Johann Gottlieb Goldberg sollte ihm mit dieser heiteren Musik die schlaflosen Nächte vertreiben, wodurch das Werk nach Bachs Tod seinen berühmten Beinamen erhielt. Bach wurde für dieses Werk mit dem höchsten Honorar belohnt, das er je in seiner Karriere erhalten hat. 2017 wird Bach bei den Havelländischen Musikfestspielen gefeiert wie noch nie. Seine Musik gilt heute als "musikalischer Ausdruck der Reformation" und somit steht die erfolgreiche Reihe "Die Kunst des Klavierspielens" im Reformationsjahr ganz im Zeichen Bachs. Es ist das erste von drei Klavierkonzerten, die dem großen Komponisten über das Jahr und die Region verteilt gewidmet werden.

Andrea Turini schloss sein Studium im Fach Musik in Parma am Conservatorio "Arrigo Boito" ab. Im Anschluss studierte er Kammermusik an der "Ecole Normale" in Paris und erlangte seinen Abschluss mit Bestnote und Auszeichnung. Durch die Zusammenarbeit mit zahlreichen berühmten internationalen Pianisten, wie zum Beispiel Konstantin Bogino, Humberto Quagliata und Piero Guarino, konnte er sein Klavierspiel weiterentwickeln und verbessern. Andrea Turini ist Preisträger nationaler und internationaler Klavier-Wettbewerbe. Er trat in bekannten Konzerthallen auf, wie der "Carnegie Hall" in New York, dem "National Autitorium" in Madrid und dem "Auditorium Rai" in Rom.

Eintrittskarten für die Havelländischen Musikfestspiele sind über die Internetseite www.havellaendische-musikfestspiele.de sowie unter der Telefonnummer 033237/85963 buchbar. Die Tickets kosten 24 Euro im Vorverkauf und 28 Euro an der Abendkasse.