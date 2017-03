artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Mehr als drei Stunden hat Leila G., deren Sohn unter anderem ihre Mutter getötet hat, mit Janet Neiser gesprochen. Die 54-Jährige gab Einblicke in das Leben ihres Sohnes und in ihre Gefühlswelt. Auch ihr Lebensgefährte Hilmar S. (65) war dabei.

Frau G., was fühlen Sie?

Das ist alles immer noch unfassbar, unbegreiflich. Es ist noch nicht eins zu eins angekommen.

Bekommen Sie Hilfe?

Hilmar S.: Wir wollen uns Hilfe beim Weißen Ring holen und stehen mit unserer Hausärztin im Kontakt. Wir haben aber auch liebe Freunde.

Leila G.: Ich bin froh, dass Hilmar da ist, ohne ihn hätte ich das nicht durchgestanden, könnte jetzt nicht darüber reden.

Nach all dem, was passiert ist, lieben Sie Ihren Sohn noch?

Leila G.: Lieben? Auf keinen Fall. Ich möchte ihn nicht sehen, ihm nicht mehr in die Augen schauen. Das Martyrium dauerte ja auch schon Jahre. Er hat mehrmals gedroht, er werde die Familie ausrotten und wer dabei noch draufgeht, das sei ihm völlig egal. Wenn wir die Polizei geholt haben, baute er sich wie ein Gorilla auf und warnte: "Wenn du mich noch mal anzeigst, bist du tot." Vor allem die letzten zweieinhalb Jahre, als Jan aus dem Gefängnis gekommen war, waren der pure Stress. Diese Zeit hat uns geprägt, aber wir haben gegen Windmühlen gekämpft. Ich wollte nicht, dass meine Mutti Jan bei sich einquartiert, doch sie hat gedacht, sie könnte das alles richten. Nun ist sie tot.

Warum wollen Sie ihn nicht sehen?

Leila G.: Weil ich wütend bin, und weil eine Grundangst bleibt.

Gab es zuletzt auch mal innige Momente zwischen Ihnen und Ihrem Sohn?

Leila G.: Ich konnte ab einem gewissen Punkt nicht mehr mit ihm sprechen. Da ist viel Innigkeit verloren gegangen. Er war verbal so aggressiv. Wenn ich lese, was ich damals ans Jugendamt geschrieben habe, bekomme ich jetzt noch einen Schreck. Wenn Jan hier war, waren wir ihm ausgesetzt. Ich habe mich machtlos gefühlt. Er hatte aber zwei Gesichter, konnte auch ganz lieb sein. Manchmal hat er Karten mit der Aufschrift: ,Ich hab dich lieb' in die Wohnung gestellt oder mir ein Herzchen aufs Kissen gelegt. Dann hat er aber im gleichen Atemzug ein gemeinsames Foto im Flur kaputtgemacht.

Wann haben Sie sich das erste Mal um Hilfe bemüht?

Leila G.: Das war 2004, da habe ich mich ans Jugendamt Oder-Spree gewandt. Ich hatte keine Kontrolle mehr über meinen Sohn, hatte ihn nicht mehr im Griff. Er hat schon in jungen Jahren das Geschehen zu Hause dominiert. Ich habe das Jugendamt gebeten, mir Gehör zu schenken. Doch man sagte mir, ich müsste mit meinem Kind kommen, sonst geht das nicht. 2005 habe ich schriftlich dargelegt, dass ich Hilfe brauche und nicht klarkomme. Das lief ewig.

Seit wann gab es strafrechtliche Verfolgungen?

Leila G.: Das ging 2006 los.

Und welche Konsequenzen hatten seine Straftaten im Teenageralter - wie zum Beispiel Hausfriedensbruch oder Diebstahl?

Hilmar S.: Es gab keine wirkliche Strafe. Er hat gelernt, dass er sich bewegen kann wie die Axt im Walde. Ihm passiert nichts.

Haben Sie manchmal Schuldgefühle?

Leila G.: Wir haben alles getan, wir waren ohnmächtig. Aber natürlich frage ich mich schon, was ich in der Erziehung hätte anders machen können.

Hilmar S.: Leila ist als Mutter voller Schuldgefühle. Aber hinsichtlich der bedrohlichen Entwicklung vor allem der letzten zwei Jahre haben wir uns nichts vorzuwerfen. Die Katastrophe war vorherzusehen, aber Jan darin zu stoppen, lag nicht in unserer Macht. Er hätte aber gestoppt werden müssen und er hätte gestoppt werden können. Wir haben alle Zuarbeit dafür getan.

Leila G.: Und dass nicht nur meine Mutti tot ist, sondern auch zwei andere Leben durch Jan beendet wurden, das ist schrecklich. Wir wollen den Familien unsere Anteilnahme ausdrücken und mal ins Gespräch mit ihnen kommen, weil sie genauso leiden.

Würden Sie Jan als Psychopathen bezeichnen?

Hilmar S.: Ja, ich spreche ihm jegliche Fähigkeiten ab, etwas zu fühlen. Er hat keine Empathie.

Was soll mit ihm passieren?

Hilmar S.: Ich weiß nicht, was möglich ist, was therapeutische Maßnahmen bei ihm noch bewirken können. Ich hoffe nur, dass es ihm nicht gelingt, wieder Freigänger zu werden, oder dass er flieht. Er kann Menschen gut täuschen, manipulieren, hat ein ausgeprägtes Zweckverhalten.

Leila G.: Nach dem, was jetzt passiert ist, glaube ich nicht, dass eine Therapie etwas bewirken kann. Die Suizidgefahr besteht weiter, und wenn er frei käme, würde er da weiter machen, wo er aufgehört hat. Dann wäre er auch wieder eine Gefahr für andere.