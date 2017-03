Glienicke beim Landesfinale "zu aufgeregt"

artikel-ansicht/dg/0/

Glienicke (OGA) Im Duell mit den Besten des Landes Brandenburg verkauften sich die Volleyballer vom Neuen Gymnasium Glienicke teuer. Beim Landesfinale der Wettkampfklasse III belegte das Team am Donnerstag in Königs Wusterhausen den vierten Platz. Sportlehrer Wolf-Dieter Alte fuhr mit fünf Jungen und ohne große Erwartungen zum Wettkampf - gehörten dem Team doch zwei Tennisspieler, ein Fuß- und ein Basketballer an. "Wir haben keinen gelernten Volleyballer." Dennoch hatte Glienicke das Kreis- und das Regionalfinale gewonnen. Jacob Sommerfeld wurde dabei sogar als "bester Spieler" ausgezeichnet. "Aber im Landesfinale hängen die Trauben natürlich höher", so Alte. Gegen das Jahn-Gymnasium Forst ging der erste Satz klar verloren. Der zweite Durchgang wurde mit veränderter Aufstellung deutlich gewonnen. "Leider waren wir im Tie-Break nach ständiger Führung zu aufgeregt und unerfahren", so der Coach. Ebenso unnötig sei die Niederlage gegen die Sportschule Frankfurt (Oder) gewesen, in der nur Fußballer spielten. Gegen die Oberschule Angermünde wurde durch ein 25:9 und 25:6 Platz vier gesichert. Alte: "Ein Riesenerfolg. Dennoch haderten die Jungs mit sich, denn Platz zwei war möglich." Überragendes Team des Landesfinales waren aber die Saldern-Gymnasiasten aus Brandenburg. Der U-16-Landesmeister ließ in seinen Spielen kaum mehr als zehn gegnerische Punkte zu.