Füchse planen Fußball-Nacht wieder mit Top-Teams

Den ersten dicken Fisch haben die Falkenthaler für das Traditionsturnier bereits an der Angel, Brandenburgligist TuS Sachsenhausen hat sein Kommen bereits fest zugesagt. Weitere Einladungen gingen an den Oranienburger FC Eintracht, ebenfalls Brandenburgliga sowie Oberligist SV Altlüdersdorf. "Bei ihnen hoffen wir noch auf die Zusagen", so Dräger.

Im vergangenen Jahr wurde die Fußballnacht in abgespeckter Version ausgetragen. Der Häsener SV, der Löwenberger SV und die TSG Fortuna 21 Grüneberg gingen mit Gastgeber Falkenthal, der sich den Titel sicherte, ins Rennen. Dräger: "Wir hatten damals überlegt, mal etwas anderes zu machen." Teams aus dem Nordkreis sollten beim Pokal des Bürgermeisters im Aufgebot stehen.

Warum es ein Turnier ohne die ganz großen Namen wurde, erklärt Falkenthals Vereinschef Jan Reinsberg: "Wir haben das so gemacht, weil wir die Fußballnacht wieder langsam in Gang bringen wollten." Denn 2015 fand sie überhaupt nicht statt, da es Beschwerden von Anwohnern wegen Lärmbelästigung gegeben hatte. "Und das Jahr davor hat es gegossen wie aus Eimern. Es waren nur etwa 300 Zuschauer da, die sich unter das Zelt gekauert haben. Wir sind mit dem Wetter auf die Nase gefallen. Wenn man mit einem finanziellen Minus aus dem Turnier herausgeht, ist man erst einmal gebrandmarkt", erklärt Reinsberg. Deshalb solle es jetzt auf allen Ebenen peu à peu wieder vorangehen.

Immerhin machten sich 2016 fast tausend Zuschauer auf den Weg nach Falkenthal. Mit den klangvollen Namen der Mannschaften aus Brandenburgliga und Oberliga erhoffen sich die Veranstalter nun einen noch größeren Zuspruch. Zu Hochzeiten besuchten in den vergangenen Jahren bis zu 2500 Anhänger die Fußballnacht. "Wir gehen davon aus, dass unseres das bestbesuchteste Turnier des Sommers werden wird", blickt Reinsberg voraus. "Jeder, der sportlich interessiert ist, und an diesem Tag Zeit hat, wird bestimmt kommen."

Um es möglichst vielen Fans zu ermöglichen, die Fußballnacht zu besuchen, hat der FC Falkenthaler Füchse den Termin für das Event um eine Woche vorverlegt. Traditionell steigt das Turnier am letzten Wochenende im Juli. Das wird diesmal jedoch nicht so sein. "Wir haben uns für den 22.Juli entschieden", sagt Dräger. Warum? "Am 29. findet das Helene-Beach-Festival in Frankfurt statt, bei dem jedes Jahr viele Fußballer aus Oberhavel dabei sind."

Besucher der Falkenthaler Fußballnacht dürfen zudem auf einen interessanten Gast gespannt sein. Jens Büchner, den meisten wohl eher unter dem Namen "Malle-Jens" bekannt, wird vor Ort sein. "Durch seine Teilnahme am Dschungel-Camp hat er seine Popularität noch einmal gesteigert", sagt Jan Reinsberg. "Wir wollen damit die 30- bis 60-Jährigen ansprechen. Außerdem wird es einen DJ und ein Feuerwerk geben."