"Klassenerhalt wird hartes Stück Arbeit"

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1558546/

Woche für Woche stehe er mit sechs oder sieben Mann auf dem Trainingsplatz, an taktische Weiterentwicklung sei deshalb nicht zu denken. "Das frustriert zunehmend auch die Spieler", so Peschel, an deren Qualität er allerdings nicht zweifelt. "Wenn mal alle Spieler dabei wären, hätten wir genug Potenzial, um nicht im Tabellenkeller stehen zu müssen." Aber das sei eben das Problem. "Durch arbeits- oder verletzungsbedingte Ausfälle können wir quasi nie in Bestbesetzung antreten, müssen oft auf Spieler aus der "Zweiten' zurückgreifen."

Die Sorge, dass Velten nach elfjähriger Landesliga-Zugehörigkeit bald eine Klasse tiefer antreten muss, sei deshalb nicht ganz unberechtigt: "Unter den aktuellen personellen Voraussetzungen wird der Klassenerhalt ein hartes Stück Arbeit für uns", so Peschel. Seine Spieler würden sich damit allerdings nicht beschäftigen: "Das ist nicht mehr so wie früher, als der Fußball heilig war und auch Amateure alles für den Erfolg getan haben. Die Jungs wollen Spaß haben. Und ob sie in der Tabelle nun oben oder unten stehen, spielt dabei keine große Rolle."

Dementsprechend sei auch die jüngere Derbybilanz gegen Hennigsdorf - von den letzten zehn Duellen wurde keins gewonnen, fünf gingen verloren - kein Thema im Team. "Die Spieler interessiert nicht, was mal gewesen ist", so Peschel. "Wichtig wird am Sonnabend nur sein, was aktuell auf dem Platz geschieht." Und da würde er natürlich am liebsten einen Sieg seines Teams sehen: "An sich ist egal, gegen wen wir punkten. Ein Erfolg gegen den FC98 wäre aber besonders schön."

Peschels Hennigsdorfer Gegenüber, Gerd Pröger, hat da logischerweise etwas dagegen. "Wir haben das Ziel, unser Punktekonto anwachsen zu lassen. Am liebsten natürlich mit drei Zählern." Dass er mit seiner Mannschaft im Niemandsland der Tabelle steht, wurmt den FC98-Coach. Das Spiel gegen Velten kommt ihm deshalb sehr gelegen: "Ich will den Derbyaspekt nicht zu hoch hängen. Aber ein Spiel gegen Velten ist für alle Beteiligten etwas Besonderes."

Pröger hofft, dass sich das auch in der Zuschauerzahl bemerkbar macht: "Der Derbycharakter kommt erst richtig zur Geltung, wenn auch die Fans dabei sind." Vorsorglich bereite er sein Team deshalb auf eine schwierige Aufgabe vor: "Velten ist eine Wundertüte. In so einem Spiel kann alles passieren."