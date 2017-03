Mit dem CVJM surfen auf Rügen

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (red) Lust auf Jugendfreizeit im Sommer? Mit dem CVJM geht's vom 2.-11. August zur Surffreizeit auf die Insel Rügen. Jugendreferent Wolfgang Thörner: "Wir suchen Jugendliche im Alter zwischen 13-17 Jahren, die Lust auf Surfen, Baden, Spaß und Sonne haben!" Am Strand und in der Ostsee bietet diese Jugendfreizeit tolle Bade- und Surfmöglichkeiten. Was auch gleich zum Hauptthema dieser Reise führt: Windsurfen! Der Surfkurs erstreckt sich über mehrere Einheiten in der ersten Woche der Freizeit, je nach Wetterlage. Absolventen des Surfkurses können gegen einen Aufpreis von 20,00 einen Surfschein erwerben. Neben dem Surfkurs bleibt genug Zeit für Beachvolleyball, Fußball, Tischtennis, Radfahren... Das ehemalige Fischerdorf Dranske liegt zwischen dem Wieker Bodden und der Ostsee. Die Unterkunft das NoHotel Hostel befindet sich direkt am Ortsrand der Gemeinde Dranske. Bis zur Wassersportschule und der Surfbar am Bodden sind es 150 Meter. Die offene Ostsee zur anderen Seite ist nur 250 Meter entfernt.