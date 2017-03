artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (kra) Die Gründungsversammlung für "Arbeiten und Wohlfühlen in Hohenstücken e.V." ist geschafft, die Gemeinnützigkeit für den Verein beantragt, die ersten Ziele sind abgesteckt: die Kooperation unter BewohnerInnen sowie Organisationen und Einrichtungen im Stadtteil Hohenstücken und der Stadt Brandenburg an der Havel soll gezielt gestärkt werden, um mehr sozialen Zusammenhalt zu schaffen. Außerdem ist der Verein dabei, einen offenen Stadtteil-Treff mit kulturellen und gastronomischen Angeboten ins Leben zu rufen. "Arbeiten und Wohlfühlen in Hohenstücken steht für Selbsthilfe und Eigeninitiative," sagt Herr Paetznick, eines der drei gewählten Vorstandsmitglieder, "unser Ziel ist es, die Arbeits- und Lebenssituation der Bevölkerung zu verbessern. Wir arbeiten bereits seit vielen Monaten an konkreten Ideen." Die weiteren Vorstandsmitglieder Frau Woelke und Frau Laskowski ergänzen: "Wir werden regelmäßig öffentliche Veranstaltungen im Stadtteil durchführen und unsere Themen reichen von Gesundheit, Familienleben und Generationenlernen bis zu Kultur, Freizeit und Wohnen. Wir denken uns immer neue Themen für Veranstaltungen aus, eben alles, was die Bewohnerinnen und Bewohner hier bewegt und thematisch in die Zeit passt." Auch die interkulturelle Verständigung. "Wir leben mit Menschen aus verschiedensten Ländern hier in Hohenstücken zusammen. Die richtige Herangehensweise besteht für uns darin, das Einfühlungsvermögen in verschiedene Herkünfte und Lebensweisen zu stärken. Wenn wir z.B. eine Kochveranstaltung machen und den Integrationskurs dazu einladen, dann bekommen wir ganz neue Einblicke in fremde kulturelle Traditionen. Das ist spannend und macht Spaß", ist Frau Rau überzeugt. Die 14 Vereinsmitglieder suchen weiter Zuwachs von Menschen, die sich daran beteiligen möchten, gute Bedingungen zu schaffen, um in Hohenstücken arbeiten und sich wohlfühlen zu können. Wer dem Verein beitreten oder ihn unterstützen möchte, kann Kontakt mit Iris Marreel oder Brigitte Friedt aufnehmen - im Büro im Bürgerhaus Hohenstücken (Raum 1.08 oder BIWAQ-Treff im EG), Tel.: 03381-5516580. Mehr Infos auf www.quartiersbetrieb-hohenstuecken.de