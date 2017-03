artikel-ansicht/dg/0/

Es war 7 Jahre lang eine rege Begegnungsstätte für jährlich ca. 2.000 Heimatfreunde und interessierte Bürger unserer Stadt, aus dem Umland und auch aus dem Ausland. Unser Verein als Betreiber dieses kleines Museums lebt von Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Öffentliche Zuschüsse erhalten wir trotz der umfangreichen ehrenamtlichen Arbeit unserer Mitglieder - die fast ausschließlich Senioren unserer Stadt sind - nicht.

In den letzten Jahren konnten wir dieses Museum und Begegnungsstätte nur durch das Engagement unserer Senioren offen halten, die die Besucher betreuten, Kaffee kochten, die Räume und Fenster putzten und immer halfen, wo sie konnten. Jetzt sind sie älter geworden, die Meisten haben das 80.

und z. T. auch das 90. Lebensjahr überschritten. Sie haben als Flüchtlinge und Vertriebene mitgeholfen, die verheerenden Kriegsschäden in unsrer Stadt zu beseitigen, haben unter schwersten Bedingungen die Wirtschaft wieder mit aufgebaut, haben als Zeitzeugen die Gräuel des Krieges und der für sie speziellen Zeit danach erlebt und sind noch immer aktiv in ihren Bemühungen gegen Krieg und für ein friedliches Zusammenleben der Menschen in Europa. Es ist bedauerlich, dass diese Leistungen in unserem Land und in unserer Stadt weniger gewürdigt werden als die anderer Vereine.

Unsere Ausstellung ist im Land Brandenburg einmalig. In unserer Stadt sollen nach unserer Kenntnis etwa jeder vierte Einwohner selbst oder als Nachgeborener aus den Vertreibungsgebieten kommen. Deshalb besuchten viele ältere und jüngere Bürger unser Museum, um sich anzuschauen, woher ihre Vorfahren kamen und um Hilfe bei ihren Nachforschungen zu erhalten.

Schülerinnen des Brecht-Gymnasiums dokumentierten Lebensgeschichten einiger Mitglieder. Sie kamen im Rahmen eines Projektes des ehemaligen Bundespräsidenten Herrn Joachim Gauck zu uns und wurden von ihm für diese Arbeit ausgezeichnet.

In unserem Museum können sich Interessenten mehrere Informationstafeln u.a. über die Vertreibungen in Europa im 20. Jahrhundert bis nach 1945, über das Ankommen von Flüchtlingen und Vertriebenen in Brandenburg, über die Besiedlung und Geschichte der Deutschen in den östlichen Nachbarstaaten und über die vielen Kontakte, die unsere Vereinsmitglieder in selbst organisierten grenzübergreifenden Seminaren und auf Besuchen der östlichen Nachbarn als "kleine Diplomaten" geknüpft haben, informieren. Des Weiteren sind historische Dokumente, Bilder, Fahnen, Stadtwappen, Karten und andere Anschauungsstücke ausgestellt.

Die kleine Bibliothek beinhaltet vielfältige historische und zeitgemäße Literatur. Heimatbriefe aus einigen Gegenden beinhalten Informationen über die vielfältigen Aktivitäten anderer Heimatfreunde in Deutschland und Berichte über ihre gegenwärtigen positiven Begegnungen und Kontakte zu den Menschen in der gemeinsamen Heimat.

Das alles ist ab Juni dann auch Geschichte.

Unser Verein wird jedoch weiterhin seine Bemühungen für friedliches Zusammenleben mit unseren östlichen Nachbarn im Rahmen seiner Möglichkeiten und auch seine öffentlichen Veranstaltungen weiter fortführen. An dieser Stelle danken wir allen unseren Unterstützern für ihre Hilfe in den vergangenen Jahren und hoffen, dass sie uns treu bleiben. Mit ihrer Hilfe und vor Allem durch die Flakowski - Stiftung können wir im Juni im Haus der Begegnung eine Bleibe für die Weiterführung unserer ehrenamtlichen Seniorenarbeit beziehen.

Marianne Rasztuttis

Vorstandsmitglied

BdV-Kreisverband

Potsdam-Mittelmark