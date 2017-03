40 Volkskünstler kommen zum sorbischen Ostereiermarkt

artikel-ansicht/dg/0/

Bautzen (dpa) Die Ostersaison beginnt: Der Förderkreis für sorbischen Volkskultur veranstaltet an diesem Wochenende (11./12. März) seinen traditionellen sorbischen Ostereiermarkt im Haus der Sorben in Bautzen. Wie der Verein mitteilte, können die Besucher am Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr 40 sorbischen und deutsche Volkskünstlern aus der Ober- und Niederlausitz beim Verzieren der Ostereier zuschauen.