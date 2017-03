Afghanische Polizisten von Kollegen getötet

artikel-ansicht/dg/0/

Kabul (dpa) Mindestens acht afghanische Polizisten sind in der Südprovinz Sabul von Kollegen getötet worden, die dann zu den Taliban übergelaufen sind. Die beiden Täter hätten in der Nacht zum Samstag an einem Kontrollposten im Bezirk Schinkai ihre Kollegen erschossen, teilte ein Mitglied des Provinzrates von Sabul am Samstag mit. Sie hätten Waffen und Munition an sich genommen und seien mit einem Fahrzeug zu den Taliban gefahren.