artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nein, auch wenn es so aussieht: Am Anfang war für ihn nicht der Kreis. Für Michael M. Heyers war am Anfang die Kugel. "Die perfekte Form für einen Steinbildhauer", sagt er. Da er sie mit seinen Mitteln aber nicht habe herstellen können, sei er auf anderes ausgewichen. Objekte, die auf die Idee der Sammellinse zurückgehen zum Beispiel. "Glücksinseln" sind so entstanden, Brunnen aus Granit. Und dann, als der gebürtige Solinger sich aus praktischen Gründen vom schweren Material auf leichtere Wandobjekte verlegte, war sie da: diese Fläche ohne Anfang und Ende, deren Möglichkeiten er nun in vielfacher Weise auszuloten versucht.

artikel-ansicht/dg/0/1/1558555/

Michael M. Heyers arbeitet in der Galerie B in Frankfurt.

"Mit dem Kreis jetzt bin ich sehr glücklich", sagt Heyers. Und zitiert den russischen Künstler Wassily Kandinsky (1866-1944), dessen Überlegungen über diese "bescheidenste Form", die aber so "rigoros beherrschend" sei, für ihn zu einer Art Leitmotiv geworden sind. In der Frankfurter Galerie B, wo Heyers derzeit in der Reihe Regenerativverfahren arbeitet und ausstellt, kann man sie sehen: seine Kreise, die "um die Ecke" gehen, deren Flächen aufgebrochen sind, gestaucht oder farblich voneinander abgesetzt, Ringe, die ineinander greifen, mal voll, mal als Fragment, in Form gebracht unter anderem aus bemaltem Holz, Hartfaserplatten oder Aluminium.

Am Ende geht es dem Künstler dabei vor allem immer um eine Frage: "Wie schaffe ich es, dass die plane Fläche kugelig wird, in den Raum tritt?" Dafür experimentiert er mit Form und Farbe, sägt, leimt, versetzt, testet verschiedene Effekte aus.

Für Kunst interessiert habe er sich eigentlich schon immer, sagt Heyers, der heute in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) lebt. "Zwei meiner drei Brüder machten Kunst, das hat mich beeinflusst." Dennoch sei er anfangs eher Konsument gewesen, machte erst einmal eine Ausbildung zum Industriekaufmann, studierte Betriebswirtslehre und Wirtschaftspädagogik. Bis er eine Skulptur sah, die ihn derart faszinierte, dass er beschloss, sich selbst einmal auf diesem Gebiet zu versuchen. Neben seinem Job als Betriebsschullehrer begann er, Bildhauern "über die Schulter zu schauen" - bis ihn einer von ihnen nach dem Arbeitsaufenthalt ermutigte, selbst diesen Weg zu gehen. "Also reduzierte ich meine Lehrtätigkeit auf eine halbe Stelle und suchte mir ein Atelier."

Als Heyers im Potsdamer Atelierhaus "Panzerhalle" begann, war er bereits 50. Er arbeitete dort mit Holz, Bronze und vor allem mit Stein. Dieses harte Material in weiche Formen zu bringen hat ihn lange Zeit besonders fasziniert, bis der Umzug in ein neues, höher gelegenes Atelier den Transport der Steine zu aufwendig machte.

Dafür steckt der 67-Jährige seine Energie nun in den Kreis.Seine meist farbenfrohen Wandobjekte heißen "Green Bubbles", "Dance with me", "Moving" oder "Striped Oval". Nach Frankfurt hat Heyers eine Druckerpresse mitgebracht; dort sollen Prägungen und Linoldrucke entstehen, gerahmt von Spannringen für Industriefässer, die jetzt schon in beeindruckender Reihe an der Wand hängen.

Für das drei- bis vierwöchige Regenerativverfahren, bei dem das Atelier immer auch für Publikumsverkehr geöffnet ist, hatte sich Heyers schon zum dritten Mal beworben. Dass es nun geklappt hat, freut ihn. "Ich hatte richtig Lust darauf", sagt er - und schwärmt davon, nicht erst wie daheim eine halbe Stunde bis zur Arbeit fahren zu müssen, sondern quasi noch mit der Kaffeetasse in der Hand zu seinen Werken schlendern zu können. Mit einem von ihnen hat er sich auch um den Brandenburgischen Kunstpreis beworben. Vielleicht, hofft Heyers, klappt es ja dieses Mal mit der Ausstellung in Neuhardenberg.

Bis 30.3., Di-Fr 14-18 Uhr, Finissage am 30.3., 19.30 Uhr, GalerieB, Lindenstr. 4, Frankfurt(Oder)