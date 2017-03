Kostenloses Wlan braucht noch Zeit

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (bren) Gut Ding will Weile haben. Das gilt auch für ein kostenloses städtisches Wlan (drahtloses Internetnetzwerk) für die Oranienburger Innenstadt. Die SPD-Fraktion hatte die Installation kostenloser Wlan-Hot-Spots an öffentlichen Orten im Mai vorigen Jahres beantragt. Am 18. Juli 2016 stimmte auch das Stadtparlament dafür.