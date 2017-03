artikel-ansicht/dg/0/

Sanaa (dpa) Bei einem Luftangriff auf einen Marktplatz im Jemen sind örtlichen Quellen zufolge mindestens 22 Zivilisten getötet worden. Bei dem Angriff in der westlichen Stadt Hodeida am Freitag seien zudem acht Menschen verletzt worden, wie ein Sicherheitsbeamter vor Ort am Samstag mitteilte.