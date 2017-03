Motorradfahrer wieder vermehrt auf Brandenburgs Straßen unterwegs

artikel-ansicht/dg/0/

Zu Beginn der neuen Motorradsaison warnt die Brandenburger Polizei vor sich Selbstüberschätzung. Auch die gegenseitige Rücksichtnahme gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern lasse oft zu wünschen, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums. Im vergangenen Jahr seien allerdings weniger Biker bei Unfällen ums Leben gekommen als 2015, teilte sie auf Anfrage mit. 2016 starben demnach 15 Kradfahrer auf märkischen Straßen, im Jahr zuvor waren es 26. Die Zahl der Unfälle sei von 1345 (2015) auf 1326 (2016) leicht zurückgegangen.

Nach polizeilichen Erfahrungen zählen zu den häufigste Unfallursachen unangepasste Geschwindigkeit, zu geringer Sicherheitsabstand oder Fehler beim Überholvorgang. Zudem könne die Geschwindigkeit der Motorradfahrer von den anderen Verkehrsteilnehmern nicht immer richtig eingeschätzt werden.

Nach der langen Winterpause komme noch hinzu, dass sich die Fahrer mit ihren Zweirädern auf wechselnde Straßenverhältnisse einrichten müssten. Die Fahrstabilität der Maschinen könne dadurch stark beeinflusst werden. Spurrinnen, Laub oder Split veränderten die Straßenlage.

Motorradfahrer sollten ihr Fahrzeug vor Fahrantritt in die neue Saison auf Sicherheit überprüfen, hieß es. Appelliert wurde an die Verkehrsteilnehmer, an Sicherheitstrainings teilzunehmen. Mit praktischen Übungen könne gelernt werden, sich besser auf Gefahrensituationen einzustellen.

Die Brandenburger Polizei bietet Präventionsveranstaltungen an. Sie werden mit dem ADAC und anderen Partnern organisiert, unter anderem mit einem kostenlosen "Schnuppertraining".