Nauener Wache bleibt

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee/Nauen (MOZ) Der Bau der neuen Polizeiinspektion Havelland in Falkensee schreitet unaufhaltsam voran und auch am Fertigstellungstermin bis Oktober dieses Jahres gibt es bislang nichts zu rütteln. Dann nämlich soll der Umzug feierlich realisiert werden. Das bestätigte Fredy Lange, stellvertretender Inspektionsleiter, auf Anfrage.

artikel-ansicht/dg/0/1/1558566/

Die beschäftigten Polizisten in der Wache in der Kochstraße in Falkensee werden geschlossen das neue Objekt, mutmaßlich voller Enthusiasmus, beziehen, soviel dürfte mit Blick auf die derzeitigen Arbeitsbedingungen feststehen. Doch nicht nur die Falkenseer Beamten werden dort ein neues Domizil finden, sondern auch die Führungsriege der Inspektion, die bislang in der Nauener Schützenstraße residiert.

Am Revierstandort in der Funkstadt werden aber weiterhin Polizeikräfte konzentriert, soviel ist klar. "Der Wachdienst und auch die Revierpolizei bleiben vor Ort", sagte Lange. Wie viele Beamte von dort aus ihre Einsätze koordinieren, ist allerdings noch unklar.