Die Grippesaison ist vorbei

Potsdam (dpa) Im Gegensatz zum vergangenen Jahr scheint die Grippesaison in Brandenburg bereits Anfang März ausgestanden zu sein. In den ersten zehn Kalenderwochen dieses Jahres wurden knapp 3800 Fälle gemeldet, wie das Gesundheitsministerium in Potsdam am Samstag mitteilte. Nach einem Höhepunkt Mitte Februar - als rund dreimal so viele Fälle wie in der Vorjahreswoche eingingen - sank die Zahl der wöchentlichen Meldungen deutlich. Im vergangenen Jahr war der Höhepunkt dagegen erst Mitte März festgestellt worden.