artikel-ansicht/dg/0/

Mildenberg (GZ) Ein Jahr ist es her, dass der Mildenberger Kameradschaftsverein zur Typisierung bei der Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) für Jürgen Ihden aufgerufen hatte. 144 Spender folgten am 13. März dem Aufruf. Auch Geld wurde damals gespendet. Doch was ist aus der Sache geworden?

artikel-ansicht/dg/0/1/1558589/

"Vereinsmitglied Jürgen Ihden bekam damals die Diagnose Blutkrebs", erinnert Thomas Mau an die schreckliche Nachricht, die Ausgangspunkt für eine bis dahin beispiellose Solidaritätsaktion wurde. "Wir hatten in der Vergangenheit mehrmals Nachfragen, was denn nun aus Jürgen geworden ist. Daher denken wir, dass es für uns verpflichtend ist, die Spender von damals darüber zu informieren. Wollen nochmals Danke sagen, dass so viele Leute gespendet haben und nochmals daran erinnern, wie wichtig uns die Typisierung für Jürgen, aber auch für andere Betroffene war und dass wir auf all diejenigen stolz sind, die unseren Aufruf am 13. März vergangenen Jahres gefolgt sind."

Für Jürgen Ihden fand sich kein genetischer Zwilling, der ihn mit seiner Knochenmarkspende retten konnte. "Aber bei einer anderen Typisierung war ein Spender, der ziemlich gute Übereinstimmungen in den Stammzellen hatte. Leider reichte die Zeit von der Spende bis zur Transplantation für Jürgen nicht mehr aus. Er starb im Frühsommer vergangenen Jahres 58-jährig. Es war der 16. Mai 2016", teilte Mau mit. Im Juni 2016 fand Jürgen Ihden bei einer Seebestattung seine letzte Ruhe.

Mau: "Wir waren natürlich alle sehr traurig, dass wir es nicht mehr geschafft haben, Jürgen zu helfen. Jedoch kam im Dezember 2016 eine Mitteilung, bei einem unserer Spender, der zufällig auch im Kameradschaftsverein ist, dass er als eventueller Spender für jemanden in Frage käme. Ob es dazu kommt, ist noch nicht ganz raus, aber dann hat sich die Aktion trotzdem gelohnt."

Ein Erfolg waren die Typisierungsaktion und die große Anteilnahme der Mildenberger am Schicksal von Jürgen Ihden trotzdem. Denn: "Vielleicht hilft unsere Typisierung dabei, dass in der Zukunft schon ein Spender bereit steht, um einer an Leukämie erkrankten Person zu helfen. Das wäre auch in Jürgens Interesse", so Thomas Mau. Dass die Chancen gering waren, einen geeigneten Knochenmarkspender für Jürgen Ihden zu finden, war allen klar. Trotzdem ließ sich dadurch niemand entmutigen.

Jürgen Ihden hatte Mildenberg schon vor einigen Jahren verlassen, er lebte in Norddeutschland, er war aber noch Mitglied im Mildenberger Kameradschaftsverein und hielt Kontakt zu den Menschen in seiner Heimat. Viele der potenziellen Spender, die am 13. März zur Typisierungsaktion gekommen waren, verbanden Jugenderinnerungen mit Jürgen Ihden, waren Freunde oder Nachbarn. Sein Schicksal ließ in Mildenberg, aber auch in der Region niemanden kalt, wie die große Anteilnahme zeigte. Und nicht wenige brachten dieses auch mit einer Geldspende zum Ausdruck. Mehr als 600 Euro gingen damals ein, Geld, das der Mildenberger Kameradschaftsverein dazu verwendete, die Kosten der Typisierungsaktion zu bezahlen. Denn jede Registrierung eines potenziellen Spenders kostet rund 40 Euro.