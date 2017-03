artikel-ansicht/dg/0/

Kontiolahti (dpa) Laura Dahlmeier hat erstmals den Gesamtweltcup im Biathlon gewonnen. Die siebenmalige Weltmeisterin siegte am Samstag in Kontiolahti in der Verfolgung und ist in den letzten drei Saison-Rennen nicht mehr von der Spitze der Gesamtwertung zu verdrängen.