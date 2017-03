39 Alleebäume in akuter Gefahr

artikel-ansicht/dg/0/

Alarm geschlagen hat zuerst der Bürgerverein Linumhorst, der sich seit Jahren für den Erhalt und die Pflege der in den 1920er- Jahren angelegten Allee stark macht. Nachdem kürzlich vermehrt rote Fäll-Markierungen an Alleebäumen erschienen, schalteten die Linumhorster den Landschaftsförderverein Oberes Rhinluch (LFV) ein, der nach einer Vor-Ort-Termin erhebliche Zweifel an der Notwendigkeit derart massiver Baumfällungen hegt. Zudem habe man im zuständigen Kremmener Bauamt "wohl schlichtweg vergessen", so der LFV, das Landesbüro der anerkannten Naturschutzverbände in Potsdam über die geplanten Fällungen zu informieren und von dort eine Stellungnahme einzuholen.

Tatsächlich betätigte die zuständige Sachbearbeiterin im Kremmener Rathaus, Nadine Richter, auf Nachfrage dieser Zeitung, dass die Fällung der 39 Alleebäume eigentlich bereits vor dem 1. März, dem Beginn der Vegetations- und Brutsaison, hätte realisiert werden sollen. Da das jetzt erst eingeschaltete Landesbüro vor einer Zustimmung zur Fällung nun eine artenschutzrechtliche Prüfung angeordnet habe, verschiebe sich der Termin. Ein von der Stadt Kremmen beauftragter Biologe prüft zurzeit an der Allee, ob bereits brütende Singvögel, Fledermäuse oder Insektenarten von den geplanten Fällungen betroffen wären. Sollte dies der Fall sein, müssen diese Bäume zunächst stehenbleiben. Richter betont jedoch die generelle Notwendigkeit der Fällungen: "Wir machen das ja nicht aus Spaß, sondern weil wir unserer Verkehrssicherungspflicht nachkommen müssen. Die betroffenen Bäume leiden unter Pilzbefall oder Fäule am Stammfuß und sind daher nicht mehr stand- und bruchsicher."

Genau das aber zweifelt der LFV in einer aktuellen Stellungnahme an: "Wir sind der Meinung, dass im Ergebnis einer Baumschau nicht zwangsläufig jeder als ,krank' angesehene Baum alsbald unter Hinweis auf die Verkehrssicherungspflicht zur Fällung freizugeben ist. Insbesondere bei Alleen ist das Ziel der Erhaltung des Alleecharakters mit in die Entscheidung einzubeziehen."

Was damit konkret gemeint ist, zeigt Hartmut Rakow vom LFV vor Ort auf. Er verweist auf bereits vorhandene Lücken in der Allee, die den Gesamteindruck schon jetzt schmälern. Zudem seien Ersatzpflanzungen nach Fällungen nicht in jedem Fall direkt in der entstandenen Lücke erfolgt, was nicht wenige Baumstümpfe bewiesen. "Auch die Qualität der Nachpflanzungen und die Pflege der Jungbäume lässt zu wünschen übrig, sodass einige nachgepflanzte Bäume wieder eingegangen sind", kritisiert Rakow. Der Sommerfelder ist seit Kurzem auch Vorsitzender des neu gegründeten Umweltbeirates der Stadt Kremmen. "Der Beirat will das Thema Linumhorster Straße auch in die nächste Stadtverordnetenversammlung einbringen", kündigt er an.

Ob bis dahin erste Alleebäume gefällt sind, bleibt offen. Nadine Richter hat zur Wahrung der Verkehrssicherungspflicht eine Ausnahmegenehmigung bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises beantragt. Eine Antwort von dort steht noch aus.