Berlin (DPA) Der ehemaliger Fraktionschef Christoph Meyer soll die Berliner FDP in die Bundestagswahl führen. Mit einem klaren Votum kürte die Partei den 41-Jährigen auf einer zweitägigen Versammlung zum Spitzenkandidaten. Meyer, der bis 2012 auch Landesvorsitzender war, erhielt 214 von 346 gültigen Stimmen. Er habe anders als viele andere Politiker den Anspruch, wirklich etwas zu bewegen und für eine zukunftsgewandte, offene Gesellschaft zu streiten, versprach Meyer.

Der ehemalige Vorsitzende der Berliner FDP, Christoph Meyer, will zurück in den Bundestag. Die Partei kürte ihn zum Spitzenkandidaten.

Der ehemalige Vorsitzende der Berliner FDP, Christoph Meyer, will zurück in den Bundestag. Die Partei kürte ihn zum Spitzenkandidaten.

Die FDP rechnet sich gute Chancen auf einen Wiedereinzug in den Bundestag aus. "Die Menschen wollen auch im Bund eine demokratische Alternative zu einer Großen Koalition oder Rot-Rot-Grün", sagte Fraktionschef Sebastian Czaja am Samstag. Die FDP werde auch gewählt, "weil sie keinen Sozen-Messias aus Würselen oder eine Verwaltungs-Kanzlerin aus der Uckermark mehr wollen".

Bei den derzeitigen Umfragewerten kann die Berliner FDP bei der Wahl am 24. September allerdings nur mit zwei, maximal drei Mandaten rechnen. Auf den noch aussichtsreichen zweiten Listenplatz kam die Pankower Bezirksvorsitzende Daniela Langer. Platz drei ging in Stichwahl an den 66-jährigen Steuerberater Hartmut Ebbing.

Spitzenkandidat Meyer betonte, er habe aus der schmerzvollen Niederlage 2011 gelernt, als die FDP den Einzug ins Berliner Abgeordnetenhaus unter seiner Führung verpasste. "Entscheidend ist, dass man nach einer Niederlage wieder aufsteht, lernt und um eine Erfahrung reicher für seine Überzeugungen eintritt", sagte er. Er wolle nie wieder erleben, dass sich Wähler derart enttäuscht von seiner Partei abwenden.

Im Bundestag dürfe sich die FDP nicht um jeden Preis einem Koalitionspartner unterordnen. "Wir müssen auch bereit sein, starke hörbare Opposition zu sein", forderte Meyer, der auch Wahlkreis- Kandidat in Charlottenburg-Wilmersdorf ist, wo die Berliner FDP die meisten ihrer Mitglieder hat.

Die Landesvorsitzende Sibylle Meister betonte, gerade angesichts der unberechenbaren gesellschaftlichen Entwicklung, die viele Menschen verunsichere, habe die FDP gute Chancen bei der Bundestagswahl. "Wir brauchen die Liberalen als Stimme der Vernunft und als Stimme der Freiheit", sagte sie.

Meister und Czaja griffen den rot-rot-grünen Berliner Senat scharf an. "Die wöchentlichen Senatssitzungen gleichen einem Selbsthilfekurs der politischen Depression", sagte Czaja. Dabei könne sich Rot-Rot-Grün den "klientelgetriebenen Wohltätigkeitskurs" zugunsten nur einiger weniger Berliner nicht leisten.