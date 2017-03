Hertha-Sieg im dritten Anlauf

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat den Bock umgestoßen. Im dritten Anlauf in dieser Saison gelang den Berlinern gegen Borussia Dortmund mit dem 2:1 im mit 74 667 Zuschauern ausverkauften Olympiastadion der erste Erfolg. Die beiden ersten Partien endeten in Dortmund in Liga und Pokal nach 90 Minuten jeweils 1:1.

Hertha BSC trifft am 24. Spieltag der ersten Bundesliga auf Borussia Dortmund im Olympiastadion in Berlin. Herthas John Anthony Brooks und Per Skjelbred (r) jubeln mit dem Torschützen zum 2:1, Marvin Plattenhardt (m).

Bei der Begegnung Hertha BSC gegen Borussia Dortmund trafen die beste Heim-Defensive (5 Gegentreffer) auf die beste Auswärts-Offensive ( 24 Tore). „Wenn Dortmund eine gute Tagesform hat, dann wird es schwer", ahnte Hertha-Trainer Dardai und forderte: „Wir müssen mit unserem Ballbesitz gut umgehen, sonst haben wir keine Chance.“ Das aktuelle Momentum sprach allerdings klar für die Westfalen. Erstmals in dieser Saison konnte der BVB vier Pflichtspiele in Serie gewinnen. In der Liga gelangen Siege gegen Wolfsburg (3:0), Freiburg (3:0) und Leverkusen (6:2). Zudem wurde mit einem 4:0 gegen Benfica Lissabon das Viertelfinale in der Champions League erreicht.

Vielleicht auch deshalb ging Dardai kein Risiko ein, startete mit der gleichen Elf wie beim enttäuschenden 0:1 beim Hamburger SV und ließ den genesenen Mitchell Weiser zunächst auf der Bank. Die Dortmunder rotierten heftiger gegenüber der Partie gegen die Portugiesen. Matthias Ginter, Raphael Guerreiro, Shinji Kagawa und André Schürrle begannen für Ousmane Dembelé, Lukasz Piszczek, Christian Pulisic (alle Bank) und Sokratis (nicht im Kader).

Dennoch begannen die Dortmunder rasant. Schürrle bot sich 1:56 Minuten die erste Chance, aber sein Schlenzer verfehlte das Ziel deutlich und wenig später köpfte Marc Bartra den Ball über die Latte. Hertha versteckte sich aber keineswegs. Genki Haraguchi agierte bei seinem Solo noch zu eigensinnig. Und dann passierte fast ein Wunder. „Wir können keine Konter“, hatte Dardai vor der Partie noch gesagt. Doch nach Ballverlust von Ginter gegen Ibisevic passierte genau das. Der Bosnier ließ noch Schmelzer aussteigen und legte dann den Ball im Strafraum quer auf Salomon Kalou, der nur noch einschieben musste (11.).

Danach wankten die Borussen, die in der eher ungewöhnlichen 3-4-1-2-Formation agierten, in der Abwehr mächtig. Erst parierte Torwart Roman Bürki ein Kalou-Schuss (13.). Die nachfolgende Ecke unterlief der Schweizer, doch den Schuss vom diesmal sehr agilen Kalou, der seine Lethargie nach dem Afrika-Cup langsam abzulegen scheint, klärte Guerreiro auf der Line. Bei Standards schwammen die Gäste weiter kräftig. Nach Ecke von Marvin Plattenhardt sorgte ein Brooks-Kopfball für Konfusion in der Defensive. Als dann Sebastian Langkamp am Spielfeldrand behandelte wurde, kamen auch die Dortmunder mal wieder vor das Hertha-Tor. Doch die Eingabe von Erik Durm fand keinen Abnehmer (26.).

Doch von der Leichtigkeit aus dem Champions-League-Spiel gegen Lissabon blieben die Dortmunder weit entfernt. Die sonst so gefährlichen Flankenläufe und Pässe in die Spitze auf Aubameyang fehlte fast gänzlich oder wurde von den Berlinern gut verteidigt. Nur der quirlige Kagawa stellte die Hertha-Defensive vor Probleme, ohne großen Schaden anzurichten. Die größere Chance vor der Pause hatten noch die Berliner. Aber Kalou flog am Fünfmeterraum an einer Flanke von Plattenhardt haarscharf vorbei (45.)

Mit der gleichen hohen Intensität wie im ersten Abschnitt starteten beide Teams nach Wiederanpfiff. Dortmund besaß die erste Möglichkeit, als Kagawa und Aubameyang eine Eingabe von Durm verpassten. Und fast im Gegenzug verpasste Per Skjelbred nach einem Konter das mögliche 2:0 für die Berliner. Und als Kalou gleich zwei Borussen austanzte, rettete Bartra im letzten Augenblick . Dann ging es zum ersten Mal zu schnell für die Hertha, und der von Kagawa freigespielte Aubameyang erzielte mit seinem 20. Saisontreffer den angesichts der zahlreichen Hertha-Chancen zuvor etwas glücklichen Ausgleich (55.). Und beinahe dreht die Borussia das Spiel, aber der eigensinnige Castro zielt allein vor Torwart Jarstein weit vorbei.

Doch die Westfalen werden immer stärker, während bei der Hertha die Kräfte und die Handlungsschnelligkeit langsam zu sinken scheinen. Dardai reagierte und brachte Weiser für Kapitän Ibisevic, der gegen die Dortmunder Abwehrspieler einen schweren Stand hatte (64.). Und Weiser zeigte sofort seine Dribbelstärke, ehe Ginter ihn am Strafraum abräumte. Doch den folgenden Freistoß zimmerte Spezialist Plattenhardt unnachahmlich unter die Querlatte zur 2:1-Führung (71.). Etwas glücklich, denn kurz zuvor hatte Aubameyang eine Großchance vergeben.

Dortmunds Trainer Thomas Tuchel reagierte und brachte mit Dembéle und Pulisic frische Offensivkräfte, die die Außenbahnen beleben sollten (76.). Doch die Hertha stemmte sich energisch gegen die Schlussoffensive der Gäste. Auch ohne den bärenstarken Kalou, der angeschlagen für Maximilian Mittelstädt Platz machte (81.).

Und dann eskalierte fast die Situation in der 90. Minute. Erst schlug Weiser den Ball weg, dann grätschte Dembéle den Berliner um. Es folgte massive Rudelbildung am Mittelkreis. Beide Spieler sahen Gelb, der Dortmunder durfte sich darüber glücklich schätzen. Und diesmal überstand die Hertha die vierminütige Nachspielzeit, anders als gegen Bayern München unbeschadet und feierte einen verdienten Sieg.