artikel-ansicht/dg/0/

Berlin/Bernau (MOZ) Die Basketballer von Alba Berlin haben sich am Sonnabend in der Arena am Ostbahnhof souverän gegen Bundesliga-Konkurrenten s. Oliver Würzburg durchgesetzt. In einer einseitigen Partie gewannen die Hauptstädter das Duell gegen den Tabellen-15. mit 99:75. Die Berliner waren von Beginn an die dominierende Mannschaft. In der ersten Hälfte überzeugten die Gastgeber durch ihre Distanzwürfe. Die Gäste versenkten von elf Versuchen nur zwei Dreipunktewürfe, die Albatrosse trafen bei 13 Würfen siebenmal. So gelang es den Hauptstädtern, sich einen komfortablen Vorsprung von 23 Punkten zur Halbzeitpause zu erarbeiten. Diesen hielt das Team von Trainer Ahmet Caki, der erneut auf Peyton Siva und Tony Gaffney verzichten musste, bis zum Schlusspfiff. Den Sieg hatten die Berliner ihrer aggressiven Verteidigung, aber auch der schwachen Vorstellung der Würzburger zu verdanken, die acht Minuten vor Schluss mit 40 Punkten Differenz uneinholbar zurücklagen.