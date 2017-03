Bockkran auch an Wochenenden in Betrieb

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Aufgrund der guten Auftragslage und zur Erfüllung ihrer Lieferverpflichtungen wird die ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH (AMEH) den Bockkran auf dem Gelände an der B112 bis auf weiteres auch an den nächsten Wochenenden betreiben. Das teilte das Unternehmen mit. Technologisch bedingt kann es beim Betrieb des Bockkranes zu zusätzlichen Lärmbelastungen, insbesondere im Wohnbereich von Schönfließ, kommen. Nach Möglichkeit werden aber die Ruhezeiten beachtet. Es werde darauf geachtet, dass diese Beeinflussungen so gering wie möglich gehalten werden. AMEH bittet die Anwohner um Verständnis.