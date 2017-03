Flagge für Tibet gehisst

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Die Stadt Beeskow hat am Freitag wieder die Flagge Tibets am Balkon vom Beeskower Rathaus gehisst. Am 10. März eines jeden Jahres wird die tibetische Fahne im Rahmen der Kampagne "Flagge zeigen für Tibet!" in vielen Städten, Gemeinden und Landkreisen aufgehangen. Mit der Aktion soll ein Zeichen für Selbstbestimmung und die Wahrung der Menschenrechte in vom China unterdrückten Tibet gesetzt werden.