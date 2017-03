Endspielorte im Kreispokal stehen fest

artikel-ansicht/dg/0/

Altlandsberg (MOZ) Am Wochenende 25. und 26. März werden die Finalspiele im Handball um die Kreispokale in den verschiedenen Altersklassen ausgetragen. Der Kreisfachverband Handball Märkisch-Oderland hat jetzt die Austragungsorte der Spiele bekannt gegeben.

artikel-ansicht/dg/0/1/1558642/

Die Männer werden am 25. März um 11 Uhr antreten. Im Finale stehen der MTV Altlandsberg III und die TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf II. Austragungsort ist die Erlengrund-Halle. Im Anschluss (Anwurf ist um 13.30 Uhr) spielen die Senioren des Grünheider SV gegen den MTV Altlandsberg. An gleicher Stelle spielen zudem die A-Junioren des Neuenhagener HC gegen den MTV. Das Spiel findet am 26. März ab 10 Uhr statt.

Die E-Jugend männlich und D-Jugend weiblich tragen ihr Endspiel in Wildau in der Sport- und Schwimmhalle "Wildorado" aus. Am 25. März ab 10 Uhr treffen die Jungs des HSC 2000 Frankfurt auf den HSV Wildau, die Mädchen des HSV Wildau laufen um 11.45 Uhr gegen den Frankfurter HC auf.

Dritter Austragungsort ist die Sporthalle der Frankfurter Lessing-Schule, Sabinius-straße 2. Hier finden alle Partien am 25. März statt. Beginnen werden ab 10 Uhr in der Altersklasse E weiblich der HSV Frankfurt und HSV Frankfurt II. Ab 11.30 Uhr steigt das Finale der D-Jugend männlich. Es spielt Jahn Bad Freienwalde gegen den Grünheider SV. Im Anschluss (Beginn, 15 Uhr) treffen bei der B-Jugend weiblich der HSV Frankfurt und der Sieger der Partie OSG Fredersdorf-Vogelsdorf gegen Stahl Eisenhüttenstadt aufeinander. Zum Abschluss ab 17 Uhr spielen dann die Handballer der C-Jugend um den Kreispokal. Der HSC 2000 Frankfurt und der RW Friedland haben sich für das Endspiel qualifiziert.