Wiederaufbaupläne für das Schloss

Die Kriegszerstörungen hatten auch das barocke Schloss in Mitleidenschaft gezogen. Das Dach des Schlosses war abgebrannt, die Schornsteine ragten noch aus den Mauern heraus. Das Mauerwerk war bis auf den halb eingestürzten nordöstlichen Seitenturm und die westliche Schlossrampe in relativ gutem Zustand.

Im Auftrag des Landkreises Angermünde entstand 1954 ein Planungsentwurf des westlichen Seitenflügels. Bereits hier findet sich der Begriff "Wiederaufbau" des Schlosses mit der Hauptnutzung als Schule. Der Plan des Erdgeschosses sah im Eingangsbereich, vormals Teil der Schlosskirche, vor, eine Empfangshalle zu gestalten. Seitlich flankierend sollten das Direktorenzimmer und ein Büro angefügt werden. Hinter dem Entree folgte ein "Kino-Hörsaal" mit jeweils drei Achsen.

Vorgesehen war über diesem Raum von 90,05 qm eine Beton-Balken-Decke. Ein Durchgang führte zum Treppenhaus und den Toiletten sowie dem langgestreckten Korridor in der originalen Raumaufteilung auf der Westseite. Hinter dem Treppenhaus schloss sich ein Speisesaal an, mit anschließendem Küchenbereich. Auch hier wurde die ursprüngliche barocke Enfilade, das heißt, in exakter Achse liegende Durchgänge, aufgegriffen. Die daran anschließenden zurückgesetzten Räume sollten für zwei Laborräume und einen schmalen Fotoraum genutzt werden.

Fünf Jahre später wurden neue Aufmaße von Peter Hentschel und Hans Joachim Papke aufgenommen. Die Absolventen der Technischen Universität Dresden lieferten einen Entwurf für ein modernes, seitlich angebautes Kulturhaus, welches die Länge des Schlossseitenflügels quergelagert aufnahm.

Ein langer, eingeschossiger Verbindungsbau sollte den westlichen Seitenflügel mit dem Kulturhaus verbinden. In diesen nie umgesetzten Planungen waren die Räume, vor allem die Funktionsräume, wie Garderobe, Küche und Gastronomie, nun umverlagert in den Verbindungsbau außerhalb der historischen Schlossräume. Das Kulturhaus selbst war in hochmoderner Architektursprache mit herausgezogenem Sockelgeschoss und im Hauptbau adäquat in Höhe des Dachgesims des Schlossflügels geplant. Die Entscheidung fiel jedoch bald ganz anders: Im Herbst 1962 begann der Abriss des Schlosses.

Thematisch zur Ausstellung erscheinen die Texte und Zeitzeugenberichte in den "Schwedter Museumsblättern 2016" (Erscheinungstermin: März 2017).