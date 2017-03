Mythen-Vogel als Namensvorbild

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1558645/

Im September 2006 gründete sich die Tanzgruppe Phönix auf Initiative der Trainerinnen Antje Bach und Sandra Pergande. Beide hatten in anderen Vereinen Erfahrungen gesammelt, aber fingen nun mit gerade mal sechs Mädchen und sechs Frauen bei "Null" an. Was die kleine Gemeinschaft verband, war die Leidenschaft zum Tanz und eine gehörige Portion Verrücktheit. So kam die Unterstützung von Mike und Mirko Höffler sowie Michael Lange (damaliger TSV-Geschäftsführer) gerade recht, die meinten: Kommt doch zu uns - ihr werdet den Gewichthebern des TSV angegliedert." Dieser ungewöhnliche und tolerante Schritt war die Geburtsstunde einer neuen Tanzgruppe.

Der Name war schnell gefunden. Alle erhoben sich quasi "aus der Asche" wie der Vogel Phönix in der Mythologie - auch nach zehn Jahren ist dieser Name noch Programm: Die Gruppe legt sich nicht auf einen Tanzstil fest, sondern erfindet sich mit wachsender Begeisterung in jeder Saison immer wieder aufs Neue. Im Laufe der Jahre kamen neben immer größeren Auftritten ständig neue Mitglieder hinzu - heute freuen sich die Trainerinnen über 58 Tänzerinnen aller Altersstufen.

Anna Fahrendholz trainiert die "Minis" von 6 bis 9 Jahren, Maja Fischer die "Teens", Sandra Pergande übt mit der "Mittleren Gruppe" sowie den "Großen" und Antje Bach hat die Frauen unter ihrer Leitung.

Schon der offizielle Teil der (verspäteten) Geburtstagsfeier - das Jubiläum war letzten Herbst - gestaltete sich sehr fröhlich und amüsant. Nicht per Rede, sondern anhand der ersten Kostüme in einer kleinen Modenschau wurde den Gästen die Entwicklung der Tanzgruppe vorgeführt.

Zu erfahren war auch: Phönix trägt sich fast vollständig durch die Auftritte, erhält aber Geld und weitere Unterstützung durch den Verein und die Stadt Schwedt. Geschäftsführerin Ines Taubert galt stellvertretend der Dank.

Kreativität wurde danach mit den neuen Tänzen aller fünf Gruppen unter Beweis gestellt. Auf der wunderbaren Bühne des Saals starteten die Frauen mit einem "Kessel Buntes", die Großen tanzten einen "Bad Romance"-Barock, die Teens schwebten durch die Zukunft, die Minis landeten wieder in der Steinzeit und die Mittleren schlossen das Programm mit ihrem Mittelalter-Rock ab. Alle Gruppen legten ihre ganze Leidenschaft, Spannung und Freude in die Tänze, begeisterten die Gäste restlos und transportierten die Freude an Tanz und Gemeinschaft.

Natürlich wurden auch Geschenke zum Geburtstag verteilt - so erhielten alle Aktiven ein Dankeschön, zudem die Gründungsmitglieder, Trainer und besonders fleißige Helfer. Aber das größte Geschenk kam ganz heimlich daher: Die Minis hatten mit Anna Fahrendholz einen zuckersüßen neuen Tanz einstudiert, der den inoffiziellen Teil des Abends einleitete. Es wurde ein Beamer aufgebaut und das Licht gedimmt. Eine Leinwand zeigte "10 Jahre Phönix" - Leidenschaft, Freundschaft, Lachen bis der Bauch schmerzt in einem grandiosen Zusammenschnitt von den Anfängen bis heute.

Mit Tränen in den Augen staunten besonders Antje Bach und Sandra Pergande. Aber als dann passend zur Musik die ehemaligen Tänzerinnen sowie die Mädels der Großen und Mittleren Gruppe live durch die Geschichte von Phönix tanzten, kannten die Emotionen kein Halten mehr - der Saal tobte. Ein riesiges Dankeschön ging an die "Verursacherinnen", Katharina Ramin und Christin Pergande, und ihre wunderbaren Komplizinnen.

Danach legte DJ Frank auf. Für das leibliche Wohl sorgte der Partyservice Conny Düclos. Alle feierten ausgelassen.