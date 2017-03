Neue Investitionen dank Rücklagen

artikel-ansicht/dg/0/

Neuzelle (MOZ) Die Gemeindevertretung Neuzelle hat den Haushalt für das laufende Jahr einstimmig beschlossen. In der Satzung sind im Finanzhaushalt Einzahlungen von knapp 5,8 Millionen Euro und Auszahlungen von 6,2 Millionen Euro festgesetzt. "Der Haushalt ist aufgrund der höheren Ausgaben zwar nicht ausgeglichen - dennoch ist er durchfinanziert, da wir noch Rücklagen in Höhe von rund 971 000 Euro haben", erklärt Neuzelles Kämmerin Andrea Fronzeck.

Als größte Investitionen werden in diesem Jahr 160 000 Euro für die Sanierung des Treppelner Gemeindehauses in den Haushalt eingestellt. Der Neubau einer Trauerhalle in Kobbeln schlägt mit 91 000 Euro zu Buche.