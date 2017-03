Rohbau für die Storchenklause

artikel-ansicht/dg/0/

Schneeberg (MOZ) Freitagmorgen regnet es unentwegt. Schon vor 8 Uhr hatten sich Mitarbeiter der Firma Bohlen und Doyen, die im Auftrag des Energiedienstleisters E.dis Strommasten aufstellt, auf der Wiese hinter der Heuherberge Gurtz eingefunden. Ein Lkw mit hydraulischem Kran, ein Werkstattwagen sowie ein Bagger wurden auf dem Grundstück der Familie Gurtz in Stellung gebracht. Der Bagger gräbt ein etwa 1,50 Meter tiefes Loch. Darin soll später der Mastfuß versenkt werden. Die Arbeiten müssen schnell geschehen, denn stetig strömt Schichtenwasser in das Loch. Mit einem beherzten Zug nach oben richtet sich der Betonmast, der von einer ausrangierten Stromleitung stammt, auf. Während der Kran den Mast im Lot hält, verfüllt der Baggerfahrer das Loch rings um den Mast und verfestigt die feuchte Erd-Sand-Mischung: Fertig. Der Vorgang hat kaum mehr als zehn Minuten gedauert - nicht jedes Eigenheim wird so schnell hochgezogen. Ehrensache, weil Profis am Werk sind, und auch deshalb, weil Bohlen und Doyen die Aufstellung der Storchenmasten tatkräftig unterstützt.