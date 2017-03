Grünheide kauft Waldstück

artikel-ansicht/dg/0/

Grünheide (MOZ) Ein 135 000 Quadratmeter großes Waldstück, das zwischen dem GVZ Freienbrink und der Autobahn liegt, soll in den Besitz der Gemeinde Grünheide übergehen. Das haben die Gemeindevertreter einstimmig beschlossen. Der Kaufpreis beträgt 66 400 Euro. Das Geld stand bereits im Haushalt 2016. Es wurde ins aktuelle Jahr übertragen. Nun soll der Kauf realisiert werden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1558649/

"Das Land will den Wald verkaufen, das hat es schon vor zwei Jahren angedeutet", hatte Bürgermeister Arne Christiani (parteilos) jüngst im Haupt- und Finanzausschuss erklärt. Das Grundstück solle gekauft werden, um es "in seiner Eigenschaft als Wald zur Gestaltung von naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen" heranzuziehen, heißt es in der Begründung der Beschlussvorlage. Die Verwaltung wurde nun beauftragt, den erforderlichen Vertrag abzuschließen.

Einige Gäste der Sitzung äußerten Verwunderung darüber, dass die Gemeinde den Kiefernwald kaufe, aber den Laubwald in Hangelsberg als Fördergebiet für Wohnungsbau ausweisen wolle.