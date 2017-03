Den Häusern Geschichten abgeluchst

artikel-ansicht/dg/0/

Hoppegarten (MOZ) Jutta Sachtleber stöbert in verstaubten Bauakten, liest von zwielichtigen Wirtinnen, zählt Dachziegel und hat sich mit Astrid Fritsche und Kai Hildebrandt eine Menge vorgenommen: In zwei, drei Jahren soll eine Topographie über Dahlwitz erscheinen.

Gefunden: Jutta Sachtleber sitzt fast täglich in ihrem Arbeitszimmer und kann durch die lange Zeit, in der sie sich mit Dahlwitz beschäftigt, Verbindungen herstellen, sobald sie einen Familiennamen hört.

© MOZ/Margrit Meier

Neulich stand Jutta Sachtleber, die im Verein Grünes Tor die ortsgeschichtliche Sammlung unter ihren Fittichen hat, in der Alten Berliner Straße 70/72. "Ich hatte in Bauakten gelesen, dass Rittergutsbesitzer von Tresckow der unverheirateten Emilie Neuendorf und dem Stellmachermeister August Schiemann 1892 Land verkauft hat. Doch zuzuordnen, worum es hier genau ging, war schwierig. Als ich dann vor der Alten Berliner Straße 70/72 stand, war plötzlich alles klar. Die Gebäude gibt es heute noch. Ich habe die Dachziegel gezählt und das Haus von August Schiemann gefunden", freut sie sich.

Viele Jahre hat sie im Baugewerbe und Baumanagement gearbeitet, hatte mit Sanierern alter Häuser und Sachverständigen-Gutachten zu tun. "Das ist wohl die Ursache für meinen Wissensdurst", sagt Jutta Sachtleber.

Wissensdurst? "Wir wollen eine Topographie erarbeiten. Über jedes einzelne Haus im alten Ortskern von Dahlwitz. Beginnend bei der Alten Berliner Straße über die Rudolf-Breitscheid-Allee und später dann immer weiter bis zur Lindenallee, die Dahlwitz und Hoppegarten dann verbunden hat", zählt sie auf. Wir - das sind in erster Linie die Vorsitzende vom Verein Grünes Tor, Astrid Fritsche, aber auch Kai Hildebrandt, der Mann für alles rund um die Rennsport-Historie in der Gemeinde. Jutta Sachtleber erzählt auch von einem mehrtägigen Aufenthalt mit Rudolf Dau im Landeshauptarchiv. Von früh bis spät haben die beiden da rund 40 Akten zum das Rittergut gewälzt, kopiert, aufgearbeitet, Neues erfahren, was aber noch aufbereitet werden muss.

Von Schnellschüssen hält die 66-Jährige nichts. In Ruhe und mit Sorgfalt will sie auf Spurensuche bleiben. Stück für Stück, Haus für Haus. Die Bauakten - in nächster Zeit folgt ein Besuch im Kreisarchiv in Seelow - dienen als Basis.

"Oft finden wir in den Akten Zettel, die da gar nicht hingehören", sagt die Hönowerin. Zum Beispiel von einer Familie Schulz. Doch während der eine Bauer war, war der andere Wirt. Eine Verbindung bestand allein durch den Nachnamen. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder alte Schriften, die es ermöglichen, Querverbindungen herzustellen. Oft tauchen ganz neue Namen auf. Manchmal bleiben Rätsel. Wie etwa eine Bauakte aus dem Jahr 1902, die besagt, dass Architekt Ludwig Otte in der Alten Berliner Straße 2 gleich neben dem Sonnigen Eck eine Villa mit Außentreppe und Türmchen entworfen hat. Doch gebaut wurde das Haus nie. Warum nicht? Das will Jutta Sachtleber noch herausfinden.

Das bedeutet, oft in Archiven unterwegs zu sein, die verstaubt sind. Bauakten wälzen heißt aber auch transkribieren. "Es geht ja darum, der Nachwelt etwas mitzuteilen", begründet sie ihre "Übersetzertätigkeit". Schließlich schrieben die Menschen vor mehr als 100 Jahren anders als heute.

Bauakten sind das eine. Das andere sind die Geschichten, die Gebäude selbst erzählen. Da gab es Familien, die darin wohnten, sich liebten, stritten, an- und umbauten. Einhergehend mit der Rennbahn baute so manch Dahlwitzer Pferdeboxen als lukratives Nebengeschäft für die Gestüte, die ihre Erfolg versprechenden Vierbeiner in Hoppegarten trainieren ließen. "Irgendwann gab es da eine Hoch-Phase, irgendwann hörte sie auf. Auch da sind wir dran", sagt die 66-Jährige. Alles rund um die Pferde ist aber das Steckenpferd von Kai Hildebrandt, den das Forschungsfieber ebenso gepackt hat.

Bei aller Wühlarbeit durch vergilbte Blätter und kuriose Handschriften bleibt immer noch irgendwo die Hoffnung, dass Dahlwitzer Familiengeschichten rund um ihre Wohnhäuser beisteuern können. "Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn es da etwas gäbe. Wir kommen auch nur voller Neugier und mit dem Fotoapparat. Wir wollen nur teilhaben, nichts wegnehmen", verspricht die Hobby-Forscherin.

Den Geschichten von rund 170 Häusern sind sie und ihre Mitstreiter auf der Spur. Hinzu kommt noch das Rittergut. Nicht zu vergessen der Lennépark. Es ist eine akribische Puzzlearbeit, die sich die Mitstreiter der ortsgeschichtlichen Sammlung vorgenommen haben.

Aber sie ist auch unwahrscheinlich bereichernd. Denn sie erfahren nebenher von biestigen Mitmenschen, die vor Hundert Jahren eine Wirtin bezichtigten, dass die des nachts zwielichtige Männer empfange und damit selbst zwielichtig sei. Es geht oftmals um Engländer, Trainer und Jockeys, die mit der Rennbahn zu tun hatten. Sie erfahren von Eiskellern, die damals üblich waren. Gibt es sie heute noch? All das wird sich in den kommenden Monaten ergeben.