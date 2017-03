Attraktive Hanglage ohne Anschluss

artikel-ansicht/dg/0/

Die Lindaustraße befindet sich nicht gerade in den Alpen, ist aber für Hohen Neuendorfer Verhältnisse doch bergiges Gelände. Es gibt Böschungen, sogar einen Hangbereich und ein Grundstück, das einige Meter tiefer liegt. Die 340 Meter lange Straße ist zum guten Teil noch unbefestigt, und sie ist nicht durchgängig, sondern unterbrochen. Ein Bereich von etwa hundert Metern ist vor drei bis vier Jahren aus Schottergestein angelegt worden, um die Erschließung einiger Grundstücke zu sichern, weil dort auch gebaut wird. Denn der Bebauungsplan an dem Wohnweg ist bereits 2006 in Kraft getreten, und die Straßenfläche ist als eine etwa 15 Meter breite Schneise auch dargestellt. Allerdings sei die Stadt damals noch nicht im Besitz aller nötigen Flächen gewesen, um eine Straße zu bauen, erläuterte Bauamtsleiter Michael Oleck. Können ihre Grundstücke nicht öffentlich-rechtlich erschlossen werden, erhalten die Eigentümer trotz des gültigen Bebauungsplans auch keine Baugenehmigung. Auch um das zu vermeiden, soll der Straßenbau nun vorangetrieben werden. "Wenn ich suggeriere, dass es Bauland ist, darf der Eigentümer auch damit rechnen, dass die Stadt die Erschließung in Angriff nimmt."

Nur wie, darüber gingen die Ansichten am Abend auseinander. Die Mitglieder des Bauausschusses hatten sich das Gelände vor Ort mit einigen Anwohnern angesehen.

Planer Thorsten Grap vom Ingenieurbüro Börjes referierte über die Idee, die Straße als Mischverkehrsfläche im verkehrsberuhigten Bereich mit einer Breite von 3,50 bis 5,50 Metern auszubauen. Dann könnten auch Versorgungsfahrzeuge wie die Müllabfuhr die Grundstücke erreichen. AWU-Fahrzeuge fahren nach Aussage einiger Anwohner dort rückwärts.

Es könnten aber ebenso gut zwei Straßenabschnitte von beiden Seiten als Sackgasse ausgeführt werden, meinte der Stadtverordnete Michael Heider (CDU). "Vor zwei Jahren hieß es, es wird eine Sackgasse mit Wendekreis, und damit haben sich die Anlieger anfreunden können. Jetzt soll doch durchgebaut werden." Dazu komme, dass die mit 17 Euro veranschlagten Kosten pro Quadratmeter bebaubare Grundstücksfläche viel höher seien als sonst durchschnittlich in Hohen Neuendorf.

Immerhin hätten die Stadtverordneten vor zehn Jahren dem Wohnbauland den Vorrang vor der Erschließungsproblematik gegeben und den B-Plan beschlossen, erklärte Michael Oleck. Denn bekannt gewesen seien die Gegebenheiten des Geländes damals auch schon.

Im Übrigen hätten die derzeitigen Stadtverordneten die 300 000 Euro für den Bau bereits in den Haushalt eingestellt. "Das ist für uns ein Arbeitsauftrag", wehrte sich Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) gegen die Aussage, die Verwaltung plane etwa über die Köpfe der Stadtverordneten hinweg.

Ob zwei Wendehämmer die finanziell günstigere Variante wären, bezweifelte Tiefbau-Fachdienstleiterin Petra Teigel. Immerhin würde eine ebenso große Fläche versiegelt werden. Eine zweite Variante sei nicht vorgeschlagen worden, weil es dazu laut Bebauungsplan bisher keine Veranlassung gegeben habe. Harald Güther (sachkundiger Einwohner, Stadtverein) schlug vor, diese Variante nachträglich noch zu prüfen und den Anliegern zum Vergleich vorzustellen, "auch wenn der vielleicht ergibt, dass es nicht billiger wird". Auch die Frage von Dr. Bernhard Böckelmann (Stadtverein), ob es in diesem Fall eventuell eine Abschnittsbildung und somit eine andere Berechnung der Beiträge geben müsse, bejahte Bauamtschef Oleck. Die Idee, eine zweite Variante zu planen, wurde letztlich aber aufgegriffen.

Sobald die Straße befestigt sei, müsse sie breit genug für die dreiachsigen Fahrzeuge der AWU sein, die die Grundstücke sonst nicht mehr anfahren würden, erinnerte Apelt an die Querelen mit dem Entsorger an der Puschkinallee. "Warum müssen wir uns ändern, und nicht die AWU ihre Fahrzeuge nach uns ausrichten?", wollte Böckelmann wissen. "Wir haben doch auch eine Art Bestandsschutz."