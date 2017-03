Furioses Saisonfinale der Bowlingspieler

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1558656/

Den Schöneicherinnen hatten bereits vier der sechs Saison-Turniere gewonnen. So reichte der Mannschaft um die Pin-Beste Sabine Otto (im Schnitt 183,50 bei 36 Spielen) zum Abschluss in Wildau ein dritter Platz hinter dem Vorjahresmeister, dem Team Strikemarker I mit Spielerinnen unter anderem aus Frankfurt und Fürstenwalde, das sich mit dem Tagessieg auf Gesamtrang 3 schob (109 Punkte), sowie den Bowlingfreunden Wust, die im Abschlussklassement Platz 4 belegten (84), zum Titel (109).

Das Pneumant-Sextett um Marie-Christin Müller (mit einem Schnitt von 179,74 Pins drittbeste Einzelspielerin), im Vorjahr Tabellenfünfter, verteidigte mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung den angestrebten Medaillenrang (90) unter anderem durch ein 714:674 über den neuen Meister. Die B1 Bowler II wurden Fünfte (76), Strikemarker II (43) und der 1. BV Fürstenwalde (21) standen, weit abgeschlagen auf den Plätzen 7 und 8, schon vor dem letzten Spieltag als Absteiger fest.

Auch die Pneumant-Männer hatten nach Rang 4 im Vorjahr diesmal den dritten Platz im Visier und schafften dank einer Steigerung des gesamten Teams tatsächlich den erhofften Sprung aufs Podium (125 Gesamt-Mannschaftspunkte). Beste Einzelspieler der Fürstenwalder waren Toni Lüdtke (197,09) und Benjamin Horn (197,04). Im spannenden Meisterschaftskampf blieb Chemie Premnitz II am letzten Spieltag ungeschlagen und sicherte sich den Titel (151) vor Schöneiche II (142/unter anderem mit einer 877:904-Niederlage gegen die BSG Pneumant).

Am anderen Ende der Tabelle machte der Eisenhüttenstädter BV (50) noch ganze zehn Punkte auf die Strikemarker gut (46), schickte diese ebenso in die Landesklasse wie die B1 Bowler III (34). Schöneiche II wurde Gesamt-Sechster (78).

Die Landesliga ist die höchste Bowling-Spielklasse im Sportkeglerverband Brandenburg. Die letzten Saison-Turniere von Frauen und Männern samt Medaillenvergabe wurden erneut gemeinsam im A-10-Center in Wildau ausgetragen. Die Meister spielen in Berlin um den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Auch in den unteren Ligen ist die Saison beendet. In der Landesklasse Süd kämpfte auch Pneumant III bis zum Schluss um eine Medaille, Tagesplatz 2 und nur ein Punkt mehr als der BC Senftenberg reichte dann aber nicht ganz. Bester Fürstenwalder war Frank Noack (190,82). Der Titel ging an den JBF 2000 aus Frankfurt. In der Nord-Staffel belegten die vierte und fünfte Schöneicher Mannschaft den dritten sowie siebten und damit letzten Platz, Meister wurden in einem Herzschlag-Finale die Strikemarker II vor dem SBC Altes Lager Stahnsdorf. In der Landesklasse der Damen siegte Chemie Premnitz, auf den Plätzen 3, 6 und 7 Schöneiche III, Strikemarker III und Pneumant II.

In der Regionalliga Süd verpasste der 1. BV Fürstenwalde mit dem überragenden Denny Lüdtke (196,07) unter anderem durch ein 649:708 gegen die zweite Mannschaft des Vereins mit nur einem Zähler Rückstand auf den 1. BV Guben die Meisterschaft, Pneumant III schaffte als Siebter hinter dem 1. BVF II den angestrebten Klassenerhalt.

Bei den Männern gibt es auch noch eine Regionalklasse, hier heißt es vorrangig, die Spieltags-Regeln und -Abläufe sowie Drucksituationen kennenzulernen. In der Süd-Staffel gewann der Bowlingverein Storkow um Marko Herke (172,92) und Jörg Kulske (171,16) das letzte Turnier und wurde Gesamtvierter, Pneumant IV bildete das Schlusslicht. Meister im Norden wurden die B1 Schöneiche VII, außerdem: 4. Schöneiche VI, 6. Strikemarker IV.

Bleibt die Jugendliga, bei der es nach fünf Spieltagen ein Finalturnier der acht besten Mannschaften beider Staffeln in Wildau gab. Die erste Schöneicher Mannschaft siegte hauchdünn vor Premnitz I, Wust, den Strikemarkern I und Pneumant I.