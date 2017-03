Zwischen "Undine" und Lesekarawane

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (tms) Rolf Barth ist ein zauberhafter Autor. Wenn er Kinder in seine fantastische Welt der Buchstaben entführt, holt er nicht selten Münzen hinter Ohren hervor, zaubert Eier aus dem Nichts und lässt ein Tuch wie von Geisterhand schweben. Seine Vielseitig ist ein Trumpf und erschöpft sich nicht in der Kunst: Rolf Barth ist gelernter Bankkaufmann, studierter Theater- und Filmwissenschaftler, Germanist und Politologe. Er arbeitete als freier Rundfunkjournalist und Theaterautor, ist seit 1995 beim Fernsehen Konzept- und Drehbuchautor sowie dramaturgischer Berater, schreibt Musicals und Kolumnen. Und er hat seit jeher ein Faible für die Kinderunterhaltung. Zwanzig Jahre war er Prinzipal des Berliner Zauber-Mitmach-Theaters "Addis Zaubärbühne", gründete 2006 den Kinderbuchverlag Traumsalon und 2010 das animative Lesetheater Wolkenzauber, für das er immer wieder gern in die Rolle des "Herr Schreiberling" schlüpft und zusammen mit "Herr Wolke" Kinder unterhält. Letzterer heißt im wahren Leben Sven Pawlitschko, ist ein renommierter Clown und Entertainer, der u. a. schon auf den Bühnen von "Cirque du Soleil", "Pomp Duck and Circumstance" und Legoland Deutschland zu erleben war - doch das ist eine andere Geschichte. Rolf Barth bietet mehr als genug Stoff: Hatte er doch im Vorjahr (mit Herr Wolke und Illustrator Dirk Trageser) ein bundesweit beachtetes Buchprojekt in der Brandenburger Konrad-Sprengel-Schule erfolgreich beendet und mit Schülern das Buch "Herr Wolke - Ein Fall fürs Alphabet" entstehen lassen. Für Herbst 2017 kündigt er das 12. Buch der Reihe an: "Herr Wolke - Keine Angst, Max" wird es heißen und von der Angst erzählen, die im Kopf sitzt und die man bekämpfen kann. Am 26. Juni starten Herr Wolke und Herr Schreiberling eine "Lesekarawane" durch Deutschland, wollen mit ihrem Lesebus Haltestellen, Bibliotheken und Wiesen ansteuern. "Wir wollen lesen, spielen und zaubern und in der Hauptsache Kinder zum Lesen verführen", verrät Rolf Barth. Ausgangspunkt der Lesekarawane wird die Fouqué-Bibliothek in Brandenburg an der Havel sein. Auch Potsdam und Cottbus sind Stationen, bevor sie sich in Thüringen einem der letzten Bibliotheksbusse Deutschlands widmen...