Dance-Contest startet in Brandenburg

Brandenburg (MZV) (red) Beim "Dance-Contest" der DAK-Gesundheit studierten seit 2011 in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen rund 3.300 Gruppen mit mehr als 16.500 Teilnehmern tolle Shows ein und tanzten um Sieg und Publikumsgunst. 2017 startet der der Dance-Contest erstmals in acht Bundesländern! Auch in Brandenburg geht es unter dem Motto "Beweg dein Leben" um Spaß und Gesundheit. "Tanzen hält fit, nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern die ganze Familie und bis ins hohe Alter - ein Leben lang", weiß Martina Hallmann von der DAK-Gesundheit und hofft auch auf viele Teilnehmer aus Brandenburg an der Havel und Umgebung.

Sportminister Günter Baaske, der Musik liebt, das Tanzen mag und privat gern mal den DJ mimt, sagt: "Die Schirmherrschaft für den Dance Contest habe ich

sehr gern übernommen. Das ist ein Wettbewerb, bei dem Leben auf der Bühne ist und auch das Publikum richtig mitgehen kann. Ein großer Spaß für alle und eine gute Möglichkeit, den kindlichen Bewegungsdrang mit Freude zu erhalten."

Am Dance-Contest der DAK-Gesundheit können Kinder und Jugendliche ab sieben Jahren teilnehmen. Teams von zwei bis zu zehn Teilnehmern studieren einen Tanz zu einem Song oder Remix ihrer Wahl ein, drehen einen zwei- bis dreiminütigen Video-Clip und laden ihn unter www.dak-dance.de hoch.

Die Gruppen werden in drei Alterskategorien unterteilt; die Bewertung erfolgt in zwei Leistungsgruppen: Anfängern (Pre-Champs) und Profis (Champs). Nach dem Einsendeschluss am 30. April wird eine Fachjury die Gruppen für den Auftritt beim großen Finale in Werder (Havel) auswählen. Weitere Gruppen können sich über ein Online-Voting qualifizieren. Das gemeinsame Finale für die besten Gruppen aus Berlin und Brandenburg findet am Samstag, den 15. Juli statt - im Rahmen der Festwoche zum 700-jährigen Bestehen Werders.

Infos zum Dance-Contest gibt es in den Servicezentren der DAK-Gesundheit, unter www.dak-dance.de und www.facebook.com/DAK.DanceContest.