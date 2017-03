Weniger Busse nach Fürstenberg

artikel-ansicht/dg/0/

Im Zuge des Fahrplanwechsels bei der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft (UVG) waren an den beiden wichtigsten Linien 517 und 501 Kürzungen vorgenommen worden, beide steuern die Flößerstadt an, eine fährt nach Fürstenberg. Und auch der erst Mitte 2015 eingeführte Naturparkbus pendelt nicht mehr zwischen Lychen und Feldberg. Für die Lychener Regionalmanagerin Jana Thum hat das die Frage aufgeworfen, ob nachhaltiger Tourismus aufgrund des eingeschränkten öffentlichen Nahverkehrs überhaupt noch möglich ist.

Das beklagt auch Lychens Stadtoberhaupt, Karola Gundlach, in einem Schreiben an den Landkreis Uckermark. In einer attraktiven Reisezeit sei das Zentrum Berlins vom Bahnhof Fürstenberg aus zu erreichen. Für Touristiker in Lychen sei es daher selbstverständlich, auch mit Kollegen in Fürstenberg oder Zehdenick zusammenzuarbeiten. Mehr noch: "Auch Fürstenberg hat ein Interesse an der Verbindung in die Uckermark. So liegt der staatlich anerkannte Erholungsort Himmelpfort an dieser Strecke", erinnert Gundlach. Zudem stehe Fürstenberg kurz davor, in eine höhere Bahnhofskategorie (1 000 Reisende täglich) aufzusteigen. Was beweise, dass Lychener und Feldberger Pendler den Haltepunkt nutzen. "Und es gibt ein strategisches Bahnhofskonzept, das unter dem Namen Bahnhof Mecklenburgische Seenplatte Süd ein zweistündiger Fernverkehrshalt in Fürstenberg erreicht werden soll", erklärte Gundlach. Und sie fasst zusammen: "Tourismus ist in einigen Regionen der Uckermark der Hauptwirtschaftsfaktor", sei es da nicht sträflich, diesen so komplett zu vernachlässigen?

Kommenden Mittwoch tagt der Uckermark-Kreistag in Prenzlau. Zahlreiche Lychener wollen vor dem Sitzungsgebäude ihren Protest gegen die Kürzungen zum Ausdruck bringen.

Oberhavel-Sprecher Ronny Wappler hat unterdessen bestätigt, dass mit dem Nachbarkreis Gespräche über den Nahverkehr stattfinden, ohne auf Einzelheiten näher eingehen zu wollen. Ob die Stadt Fürstenberg die Lychener Proteste unterstützt, war am Freitag nicht zu erfahren. Die Anfrage blieb unbeantwortet.