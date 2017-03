Über die Ziegeleigeschichte im havelländischen Bützer

artikel-ansicht/dg/0/

Milow (MOZ) In den letzten Jahren hat sich der Premnitzer Werner Coch mit der Geschichte von 15 der insgesamt einst rund 140 Ziegeleien im Elb-Havel-Winkel beschäftigt. Der vielseitig geschichtsinteressierte Diplom-Ingenieur für Verfahrenstechnik arbeitete bis 1990 im Premnitzer Chemiefaserwerk und schreibt heute unter anderem für den "Rathenower Heimatkalender". Im Frühjahr 2015 war die erste Broschüre über die sechs ehemaligen Ziegeleien in Premnitz erschienen. Im Mai vorigen Jahres folgte eine Broschüre über fünf Ziegeleien in Milow und Marquede. Kürzlich nun stellte Werner Coch die reich bebilderte Geschichte der vier ehemaligen Ziegeleien in Bützer vor. Wie schon bei der Broschüre zu Milow hatte der Autor beim Layout mit Winfrid Ganzer vom Kulturverein Milower Land e.V. zusammen gearbeitet.

In dem rund 650 Jahre alten Fischer- und Bauerndorf Bützer an der Havel gab von 1740 bis ins 20. Jahrhundert hinein bis zu vier Ziegeleien. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts existierten insgesamt vier Ziegeleien gleichzeitig. Die erste war das Unternehmen des Ritterguts derer von Treskow (Eigentümer bis 1824), seit 1857 war die Familie Witte Eigentümerin. Diese Ziegelei war auch die letzte, die in Bützer existierte. Die Ziegelei Witte stellte erst im Jahr 1969 ihre Produktion ein. Sie wurde wegen Baufälligkeit stillgelegt und bis 1975 fast vollständig abgerissen. 1819 gründete Georg Friedrich Güldenpfennig eine zweite Ziegelei, die bis Ende des Ersten Weltkriegs bestand. Daneben gab es zwei weitere Ziegeleien im Ort. Von 1845 bis vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs existierte die durch Johann Ch. F. W. Ziem gegründete Ziegelei. Nur zehn Jahre lang, 1909 bis 1919, produzierte eine durch Fritz Drewes und Wilhelm Hummel gegründete Ziegelei.

"Bei der Recherche stieß ich auf ein Foto der Beschäftigten der Zieglei Witte aus dem Jahr 1948", so Werner Coch. "Auf dem Bild ist Elfriede Liebe abgebildet, die heute, über 80-jährig, noch immer in Bützer lebt."

Neben der Ziegelstraße und einigen früheren Häusern im Zusammenhang mit den Ziegeleien, wie das ehemalige Wohnhaus der Familie Witte, zeugt noch der weithin sichtbare erhaltene Schornstein der Witte-Ziegelei am Uferweg, der ehemaligen Hafenstraße, von dieser Industrietradition im eigentlichen Fischer- und Bauerndorf Bützer. Der Schornstein findet sich, neben drei Fischen, auch im 2012 entwickelten Ortswappen. "Demnächst wird an der Stelle der ehemaligen Witte-Ziegelei am Radweg durch den Kulturverein und den Ortsbeirat eine Informationstafel zur Ziegelei-Tradition Bützers aufgestellt", so Felix Menzel, Bürgermeister der Gemeinde Milower Land.

Die umfangreiche Broschüre "Die Geschichte der Ziegeleien in Bützer" ist für vier Euro im regionalen Buchhandel und in Touristinformationsstellen wie auf dem Kirchberg in Rathenow erhältlich. Dort sind auch die beiden anderen Broschüren zur Ziegeleigeschichte von Premnitz und Milow für jeweils drei Euro erhältlich.