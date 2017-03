Niederländische Polizei nimmt türkische Demonstranten fest

artikel-ansicht/dg/0/

Rotterdam/Den Haag (dpa) Die Polizei in Rotterdam hat mehrere türkische Demonstranten festgenommen, die in der Nacht zum Sonntag gewaltsam gegen die Ausweisung der türkischen Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya protestierten. Sie hätten Sicherheitskräfte mit Steinen und Blumentöpfen attackiert, berichtete die niederländische Nachrichtenagentur ANP. Die Polizei habe zur Auflösung der Demonstration Schlagstöcke und Wasserwerfer eingesetzt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1558681/

Polizeieinheiten stehen in Rotterdam (Niederlande) Demonstranten vor dem türkisch Konsulat gegenüber. Der Streit um Auftritte türkischer Regierungsmitglieder in den Niederlanden ist weiter eskaliert.

Polizeieinheiten stehen in Rotterdam (Niederlande) Demonstranten vor dem türkisch Konsulat gegenüber. Der Streit um Auftritte türkischer Regierungsmitglieder in den Niederlanden ist weiter eskaliert. © dpa

Die meisten von mehr als 1000 Demonstranten, die sich Samstagabend vor dem türkischen Konsulat in Rotterdam versammelt hatten, seien friedlich abgezogen. Die Polizei hatte zuvor das Auto der Ministerin blockiert und sie gehindert, vor den Versammelten eine Rede zu halten. Erst nachdem die Ministerin zur unerwünschten Person erklärt und aufgefordert worden war, die Niederlande zu verlassen, ließ sie sich in ihrem Wagen von der Polizei nach Deutschland eskortieren. Von dort aus flog sie zurück in die Türkei.

Am Samstag hatte die niederländische Regierung dem Flugzeug von Außenminister Mevlüt Cavusoglu die Landung in Rotterdam verweigert, wo er mit einer Rede für die Verfassungsreform in der Türkei werben wollte. Daraufhin riefen türkische Medien zu Protesten vor dem Konsulat auf. Cavusolglu reiste unterdessen nach Frankreich.