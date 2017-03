Die schönsten Lieder von Robert Schumann

artikel-ansicht/dg/0/

Den von Schumann 1840 komponierten Liederzyklus "Dichterliebe", mit den Texten aus Heinrich Heines "Buch der Lieder", kann man als einen der bedeutendsten Liederzyklen der Romantik bezeichnen. Mit dem "Liederkreis", der ebenfalls 1840 entstandenen Vertonung von Gedichten Joseph von Eichendorffs, einem der wichtigsten Lyriker und Schriftsteller der deutschen Romantik, ist Schumann eine kongeniale Verschmelzung von Text und Musik gelungen. Die beiden Werke stellen allergrößte Anforderungen an Sänger und Pianisten, so wird Peter Schöne von der Pianistin Olga Monakh am Klavier begleitet.

Beide verbindet eine lange gemeinsame musikalische Partnerschaft. Beide sind dem Publikum in Borkheide durch die Schubert Liederabende bei "Der besondere Abend" in bester Erinnerung. Als leuchtender Bariton von der Süddeutschen Zeitung gepriesen, als exzellenter Sänger mit hervorragender Technik von FAZ, Opera Now und Opernwelt geadelt, hat sich Peter Schöne mit seinem ausdrucksvollen lyrischen Bariton national und international etabliert. Seine Erfolge feiert er nicht nur auf den Konzertpodien Europas, Ecuadors, Japans und in der Türkei sondern ist auch auf der Opernbühne zu Hause. Entscheidende Weichenstellungen in seiner Laufbahn waren die Gewinne des Schubert-Wettbewerbs in Graz und den Bundeswettbewerb Gesang beim ARD-Wettbewerb. Seit dem Beginn seiner Ausbildung beschäftigt sich Peter Schöne intensiv mit dem deutschen Klavierlied. Eine Gesamtaufnahme aller Schubertlieder entsteht zurzeit auf www.schubertlied.de.

Mit zehn Jahren gab Olga Monakh ihr erstes öffentliches Konzert und gewann den Nationalen Klavierwettbewerb in Charkow. Die Schule für besonders begabte Kinder in ihrer Heimatstadt beendete sie mit einem Diplom mit Auszeichnung und bekam die Goldene Medaille. Auch später gewann sie zahlreiche Preise bei internationalen Wettbewerben. Besonders zu erwähnen der "Concours Européen du Piano Vlado Perlemuter" in Frankreich, wo das Publikum ihr außerdem einstimmig den Preis der Öffentlichkeit verlieh. Die in der Ukraine geborene deutsche Pianistin ist dem Publikum des besonderen Abends, auch als Solistin, seit neun Jahren musikalisch verbunden.

Zu erleben ist das Konzert im Rahmen der Reihe "Der besondere Abend" am kommenden Sonntag, 19. März, um 17.00 Uhr im Musikraum der "Hans-Grade-Schule", Georg-Rothgießer-Straße 1, Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.