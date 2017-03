Sprüche zum 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga

artikel-ansicht/dg/0/

«Wir sind im Flow.» (Bayern-Torwart Manuel Neuer über die aktuelle Münchner Erfolgsserie)

«Wir haben aber nicht so gut gespielt, dass wir auf Wolke sieben schweben.» (Bayern-Profi Thomas Müller nach dem Erfolg gegen Frankfurt)

«Die erste Halbzeit war schon grenzwertig.» (Bayern-Kapitän Philipp Lahm zur anfangs schlampigen Leistung des Tabellenführers beim 3:0 gegen Frankfurt)

«Auf die Tabelle zu schauen, bringt nichts. Die sieht immer noch beschissen aus.» (Darmstadts Trainer Torsten Frings nach dem 2:1-Sieg gegen Mainz 05)

«Wir wissen, dass das ein Berg ist, der höher als der Mount Everest ist, den wir da besteigen müssen. Aber wir werden es versuchen.» (Darmstadts Trainer Torsten Frings zur Situation im Abstiegskampf)

«Ich habe versucht, meinem Team in Wort, Bild und Videomaterial zu vermitteln, was hier passiert. Aber entweder habe ich undeutlich geredet oder das Team hatte taube Ohren.» (Mainz-Trainer Martin Schmidt nach der 1:2-Niederlage in Darmstadt)

«Ich glaube, eine ganze große Qualität unseres jetzigen Trainers ist die Penetranz.» (Torschütze Mario Gomez vom VfL Wolfsburg nach dem 1:0 bei RB Leipzig über Trainer Andries Jonker)

«Wenn ich nicht so blind wäre, wäre es vielleicht ein bisschen ruhiger geworden am Ende.» (Daniel Didavi vom VfL Wolfsburg nach dem 1:0 bei RB Leipzig und eine eigene vergebene Chance)

«Das wird eine geile Busfahrt, das sind die schönsten Auswärtsfahrten.» (Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg nach dem 1:0 bei RB Leipzig)

«Es war ein richtiger Schweinskick.» (Kölns Trainer Peter Stöger nach dem 2:2 beim FC Ingolstadt)

«Auch wenn es ein wenig hochnäsig klingt: Wir haben auf Sieg gespielt.» (Herthas Trainer Pal Dardai nach dem 2:1-Sieg über Borussia Dortmund)