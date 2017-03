Sielmanns Naturlandschaften erweitern Angebote

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die Stiftung Sielmanns Naturlandschaften baut auf rund 12 800 Hektar ihre Angebote für Besucher weiter aus. In der Kyritz-Ruppiner Heide im Norden des Landes sind unter anderem Lange Nächte für Sternengucker geplant, wie die Stiftung mitteilte. In der Döberitzer Heide bei Berlin, wo heute 50 Wisente und 30 Przewalski-Wildpferde leben, entsteht ein Radweg. 1994 wurde die Stiftung von dem Tierfilmer Heinz Sielmann (1917-2006) und seiner Frau Inge ins Leben gerufen. Ab Mitte der 1990er Jahre wurden der Stiftung in Brandenburg ehemalige Truppenübungsplätze und Tagebauflächen übertragen. Die Flächen werden seitdem wieder der Natur überlassen.