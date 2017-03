Heidi Hetzer zurück in Berlin

Motorsportlerin Heidi Hetzer (79) ist nach ihrer Weltumrundung in einem Oldtimer am 12.03.2017 wohlbehalten nach Berlin zurückgekehrt. Um 12 Uhr fuhr die langjährige Berliner Unternehmerin nach rund zwei Jahren und sieben Monaten am Steuer ihres petrolfarbenen Hudson, Baujahr 1930, am Brandenburger Tor vor. © dpa / dpa